La stagione teatrale di Città Sant’Angelo si apre con Zingaretti

CITTA' SANT'ANGELO – Si aprirà con Luca Zingaretti la stagione teatrale 2007 promossa dalla Fondazione “Polidoro” con sede nella città angolana. A parlarne sono stati, ieri mattina, Assunta Pandolfi e Ettore Mazzocco, membri della fondazione insieme all'Assessore alla Cultura del Comune di Pescara, Adelchi De Collibus e all'ideatore dei vari progetti che caratterizzano tale associazione culturale, Silvano Console.

«Quello di quest'anno – ha dichiarato Assunta Pandolfi – è un progetto nuovo mirato a stimolare l'interesse dei partecipanti verso tematiche d'attualità. Lo scopo è quello di strutturare, attraverso una serie d'incontri, un percorso nel quale ognuno possa individuare sollecitazioni di carattere intellettuale; un modo diverso per approfondire le dinamiche che muovono alcuni ambiti della società. Lo spettacolo di Zingaretti – ha proseguito Assunta Pandolfi – si svolgerà presso il teatro comunale di Città Sant'Angelo alle ore 21. Il noto attore TV sarà impegnato nella lettura de “La Sirena”: una elaborazione drammaturgica tratta dal racconto “Lighea” dello scrittore Giuseppe Tommasi di Lampedusa. Il tutto, infine, sarà accompagnato da un commento musicale del maestro Germano Mazzocchetti, originario di Città Sant'Angelo».Gli appuntamenti successivi, previsti da febbraio a metà giugno, vedranno la partecipazione di vari personaggi della cultura italiana, i quali cercheranno di coinvolgere lo stesso pubblico partecipante con dibattiti e commenti.«Il 10 febbraio prossimo – ha spiegato la Pandolfi – ci sarà un incontro con Eugenio Occorsio, responsabile dell'inserto 'Economia e Finanza' de 'La Repubblica'. Seguirà Curzio Maltese, il 24 marzo, il quale tratterà argomenti relativi al rapporto tra giovani e politica, Sara Simeoni, il 14 aprile, la quale si presenterà come simbolo dello sport sano, Cinzia Tani, il 12 maggio, la quale dibatterà sull'argomento 'Donne e omicidi' e Silvio Garattini, il quale tratterà tematiche relative alle forme di dipendenza».Tutti gli appuntamenti si svolgeranno di sabato alle ore 21, tranne quello di Garattini previsto per venerdì 15 giugno in ore pomeridiane. Solo lo spettacolo di Zingaretti sarà a pagamento con un biglietto di 20 euro reperibile presso la tabaccheria De Vincentis di Città Sant'Antagelo.Ivan D'Alberto 20/01/2007 9.35