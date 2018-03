Concerto di Koudriakov alla Sala San Carlo di Teramo

TERAMO. Torna il classico appuntamento con i giovani emergenti nell'ambito della XXVIII Stagione dei Concerti della Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli. Ad esibirsi domani, mercoledì 17 gennaio nella Sala San Carlo del Museo archeologico in Via Delfico sarà il moscovita Sergey Koudriakov, vincitore del I Premio Concorso Internazionale pianistico “Geza Anda” di Zurigo 2006.



Nato a Mosca nel 1978, Sergey Koudriakov inizia la sua formazione professionale alla Scuola di Musica “Gnessins” di Mosca nella classe di Valentina Aristova.

Terminati brillantemente i suoi studi universitari, ottiene il diploma al Conservatorio di Stato sotto la guida di Mikhail Voskresensky, di cui attualmente è assistente.

Già premiato in parecchi concorsi internazionali (3° Premio al Concorso Internationale di Épinal; 5° Premio al Concorso Internationale di piano di Oporto, nel 1997; Premio Speciale al Concorso “Geza Anda” nel 2000 e infine al Concorso “Van Cliburn” nel 2001), vince nel 2002 il 1° premio, il Premio Speciale del Pubblico e il Premio “Coup de Coeur Breguet” al Concorso Internazionale di Musica di Ginevra. Sergey Koudriakov si è esibito in Russia, Francia, Svizzera, Inghilterra, Italia, Norvegia, Portogallo, ex-Yugoslavia, Stati Uniti e in Giappone con diverse orchestre sinfoniche o formazioni da camera. Presente nella maggior parte delle stagioni di concerti e di festival russi, prosegue una promettente carriera internazionale. Ha inciso per l'etichetta PAN CLASSICS.



Programma



F. SCHUBERT 3 Pezzi per pianoforte opera postuma D 946 - mi b minore Allegro assai - mi b maggiore Allegretto - do maggiore Allegro

F. LISZT Venezia e Napoli.

J. BRAHMS 4 Pezzi per pianoforte op. 119 - Intermezzo Adagio - Intermezzo Andantino un poco agitato - Intermezzo Grazioso e giocoso - Rapsodia Allegro risoluto

P. I. CIAIKOVSKJI 5 Pezzi dall'op. 72 – Impromptu – Dialogue - Valse bluette - Chanson élegiaque - Scène dansante (Invitation au Trepak)

