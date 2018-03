Il weekend del cinema made in Italy: arrivano De Sica, Boldi e Bonolis

CINEMA. Il carrozzone dell’industria cinematografica italiana si muove ogni anno, nel periodo natalizio, con immensa frenesia: quest’anno si sono addirittura moltiplicati i prodotti, lo saranno anche gli incassi? Parola al botteghino. Ma intanto, arrivano le prime critiche.

La coppia che scoppia Boldi – De Sica ha portato il primo sdoppiamento cinematografico del Natale: infatti di fianco alla classico pellicola “Natale a ”, che quest'anno vede come sede New York e come primo protagonista solo De Sica, troviamo anche “Olè”, con Massimo Boldi.E, come se non bastasse, arriva anche un “volto nuovo”, quello di Paolo Bonolis, con “Commediasexi”.Tutti i film sono in uscita questo weekend, nelle sale italiane.Procediamo con ordine.Il nuovo capitolo delle vacanze italiane è dedicato a New York (regia di Neri Parenti) e vede un cast più ricco di nomi, rispetto al passato: la partenza di Boldi è stata facilmente superata dagli ingressi, tra gli altri, di Claudio Bisio, Fabio de Luigi, Sabrina Ferilli ed Elisabetta Canalis. La trama è sempre, più o meno, la stessa, almeno nel contenuto: battute facili, tradimenti, amanti, soldi facili, il tutto, con le solite gag ad effetto, che non disdegnano mai, purtroppo, sesso e volgarità. Un modo di far ridere sperimentato e di successo, ma che riceve ovviamente critiche ogni anno: non si potrebbe far ridere anche con un po' più di accortezza nelle immagini e nelle parole?A quanto dicono puntualmente i botteghini, evidentemente no.Massimo Boldi ha deciso invece di cavalcare la Spagna-mania degli italiani con “Olè”, per la regia di Carlo Vanzina. Nel cast Vincenzo Salemme, Daryl Hannah (“Kill Bill” tra le sue recenti performance) e Natalia Estrada. Il film è incentrato sulla figura di due professori in vacanza con la scuola e i loro “litigi” per una donna, che ripresenterà loro i problemi avuti in passato, sempre per un'altra rappresentante del gentilsesso.Il film ha ricevuto molte critiche, in questi giorni, daper l'immagine negativa che il film trasmetterebbe della figura dell'insegnante: “Denigrare, prendere in giro, vessare una categoria vitale per l'educazione e la formazione dei nostri figli, come quella degli insegnanti, è non solo di cattivo gusto ma ingrato”, sottolinea il comunicato degli esponenti, che aggiunge: “dipingere dei professionisti laureati e vincitori di difficili concorsi e abilitazioni statali come degli stupidi in balia di giovani e belle donne è semplicemente irriconoscente”, invitando il servizio pubblico a non pubblicizzare il prodotto di Vanzina. Ovviamente pronta la replica dei diretti interessati, difendendo il loro prodotto sia da un punto di vista economico (“il vero scandalo è che i politici non considerano il fatto che la Rai promuove a più non posso un film da lei prodotto, Commediasexy, in cui un onorevole va a letto con una velina. Un film prodotto da tutti noi: con i nostri soldi”, dice Vanzina), sia contenutistico (“o e Massimo Boldi non parliamo mai nel film di cose di scuola e anzi al contrario si vede che siamo dei bravi professori che conoscono la loro materia”, ha tenuto a precisare Salemme). Anche in questo caso, la parola passerà ai botteghini, che probabilmente daranno ragione a Boldi e co.Il capitolo film natalizi si chiude con una “new entry”, quella di Paolo Bonolis in “Commediasexi”, per la regia di Alessandro D'Alatri. Il film gira intorno al potere, alla politica e ad una Roma caotica, sotto ogni punto di vista. Il politico di turno, con tanto di amante e “magheggiamenti” vari, si troverà vicino ad uno scandalo e dovrà ripiegare sul suo autista, interpretato da Sergio Rubini. Nel cast anche Margherita Buy, Stefania Rocca e Elena Santarelli.La scelta è moltiplicata, l'offerta forse no: tre prodotti molto simili che probabilmente saranno i trionfatori degli incassi natalizi, ma che lasciano l'amaro in bocca a molti spettatori, che si riconoscono in un'altra categoria di preferenze. Resta il fatto che il numero di biglietti venduti gestisce la logica dell'industria cinematografica, e su questo De Sica e co. non hanno rivali, cavalcando le critiche e volgendole a loro favore, come pubblicità gratuita.Buona visione.Ernesto Valerio 15/12/2006 16.13