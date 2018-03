Premio Oscar alla carriera per Ennio Morricone

ROMA. Il grande compositore italiano riceverà, durante la prossima serata Oscar, il premio alla Carriera. Un giusto riconoscimento per un grande del cinema mondiale. GUARDA IL VIDEO (SKY TG24)

Italians do it better. Quando gli States ci premiano.Ennio Morricone, 78 anni lo scorso novembre, tra i più grandi maestri e compositori italiani e autore di oltre trecento colonne sonore, riceverà il premio Oscar alla Carriera il prossimo febbraio, duranteNonostante le candidature ricevute nel corso della sua carriera (per “I giorni del cielo”, “Mission”, “Gli Intoccabili”, “Bugsy” e “Malena”), questa sarà la prima statuetta per lui. Nonostante l'incredibile mole di indimenticabili musiche, il nome di Morricone è indissolubilmente legato a quello di Sergio Leone (con cui iniziò a lavorare nel 1965, con “Per un pugno di dollari”), il grande regista italiano venerato in Usa, e spesso troppo snobbato nel nostro paese: un modo per “riconoscere non soltanto l'importante numero di colonne sonore composte [ ] ma anche il fatto che molte di queste sono amatissimi e popolari capolavori”, come sottolineato nelle motivazioni della scelta.Le musiche del compositore italiano infatti hanno colorato decenni di storia del cinema, regalando alle immagini in movimento dei film quel gusto emotivo che solo la musica può dare: colonne sonore non solo di pellicole, ma di tutta una vita di cinefili.Ernesto Valerio 14/12/2006 11.18