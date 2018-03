L’Orchestra Sinfonica Nazionale di Kiev oggi a Teramo

TERAMO. Una delle migliori orchestre sinfoniche dell’Europa orientale, costituita in Kiev nel 1918 dal Consiglio dei Ministri dell’Ucraina si esibirà domani sera, 14 dicembre 2006 alle ore 21, al Teatro Comunale di Teramo per la XXVIII Stagione dei Concerti della Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli.

Il primo direttore stabile era Oleksander Horilyj. Nathan Rachlin è stato il direttore artistico dell'Orchestra dal 1937 per 25 anni.

In seguito Konstantin Simeonov, Stefan Turchak, Volodymyr Kozhuchar, Fedir Hlushchenko, Igor Blazhkov e Theodore Kuchar si sono avvicendati alla sua guida, e dall'aprile 1999 Volodymyr Syrenko ne è il direttore stabile.



Negli ultimi anni, ha registrato più di 40 cd con vario repertorio ucraino e internazionale - il più vasto mai registrato da un'orchestra dell'Ussr. Nel 1994, la Australian Broadcasting Company (ABC) ha trasmesso le registrazioni della NSOU delle Sinfonie n. 2 e 3 di Boris Lyatoshynsky, presentandole come le “Migliori registrazioni dell'anno”.

La NSOU ha effettuato varie tournée in Australia, Austria, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Hong Kong, Polonia, Russia, Slovacchia, Spagna e Svizzera. L'organico è di 110 orchestrali, e il repertorio include le opere da Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, Bruckner, Tchaikovsky, Kalinnikov, a Rachmaninov, Skriabin, Prokofiev, Shostakovich, Lyatoshynsky, oltre a varia musica contemporanea. L'attuale programmazione della NSOU prevede la sua normale attività di concerti, con cadenza settimanale, presso la “Grande Sala della Filarmonica” di Kiev e varie tournée pianificate per i prossimi quattro anni in Australia, Gran Bretagna, Hong Kong, Polonia, Russia, Slovacchia e Spagna.





Programma



N. RIMSKY KORSAKOV

Shéhèrazade, suite sinfonica op. 35

Il Mare e la Nave di Sindbad (Largo e Maestoso, Lento, Allegro non troppo)

La storia del principe Kalender (Lento, Andantino)

Il giovane principe e la giovane principessa

(Andantino quasi allegretto, Pochissimo più mosso)

Festa a Bagdad, Il Mare, Il Naufragio

(Allegro molto, Allegro molto e frenetico, Vivo, Allegro non troppo e maestoso)



M. MUSSORSGKJI (orchestrazione di M. Ravel)

Quadri di un'esposizione, suite per orchestra

Promenade (Allegro giusto nel modo russico, senza allegrezza ma poco sostenuto)

Gnomus (Vivo)

Promenade (Moderato comodo e con delicatezza)

Il vecchio castello

Promenade (Moderato non tanto, pesante)

Tuileries (Allegretto non troppo, capriccioso)

Bydlo (Sempre moderato pesante)

Promenade (Tranquillo)

Balletto dei Pulcini nel loro guscio (Scherzino, vivo leggiero)

Samuel Goldenberg e Schmuyle, due ebrei polacchi, uno ricco e uno povero

Promenade

Il mercato di Limoges (Allegro vivo, sempre scherzando)

Catacombae (Sepulcrum Romanum - Largo)

Cum mortuis in lingua morta (Andante non troppo, con lamento)

La capanna sulle zampe di gallina – Baba Yaga (Allegro con brio, feroce)

La grande porta di Kiev (Allegro alla breve; Maestoso; Con grandezza)







