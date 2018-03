"Noi per voi" al teatro l’iniziativa di beneficenza della Fraterna Tau

L’AQUILA. Il giorno 19 dicembre 2006 al Teatro Comunale di L'Aquila si terrà il consueto spettacolo "Noi per Voi" organizzato dalla Fraterna Tau, onlus, per il sostentamento delle opere benefiche della mensa di Celestino.

La Mensa ogni giorno offre il pasto caldo a circa 45/50 persone indigenti che si rivolgono con fiducia in via dei giardini 22, accolte dai tanti giovani volontari che ogni giorno ritagliano parte del loro tempo libero per offrirlo gratuitamente a favore delle opere benefiche.

Lo spettacolo inizierà alle ore 21,00.

Ospiti d'onore, 'Nduccio, Armando Albanesi, Gli Effervescenti Naturali, Roberta Albanesi in arte Azzurra, gli Immota Manet, il Coro Concentus Serafino Aquilano e altri ancora.... Ma soprattutto le sorprese di presenze artistiche di caratura internazionale che, per motivi legati alla difficoltà di conferma e di ordine pubblico, non possono essere divulgati.

Tutti gli artisti offrono la loro prestazione in maniera del tutto gratuita e ciononostante ( forza della gratuità! ) il loro numero aumenta sempre di più.

Anche il Service è offerto in maniera gratuita dalla Icarus snc, prestigiosa organizzazione di gestione eventi musicali, registrazioni e scuola di musica.

Il biglietto di prevendita è acquistabile presso la sede di via dei giardini 22 L'Aquila al costo di €. 10,00, fino ad esaurimento, tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 - info: 0862 414310 - e-mail: consocel@tin.it



