Lo spettacolo dei ragazzi dell’Aptdh sostenuti da L’Uovo

L'AQUILA. Giovedì prossimo, alle 16.30, va in scena al Teatro San Filippo “Storie di neve ovvero lo schiaccianoci”, libera riduzione da un testo di Maria Cristina Giambruno, a sua volta ispirato al racconto di E.T.A. Hoffmann, rappresentata dai ragazzi e dagli operatori del Centro Sociale Diurno, struttura creata e gestita dall'Associazione per la Promozione e la Tutela dei Diritti nell'Handicap.

Lo spettacolo conclude una attività formativa promossa dalla stessa APTDH e svolta dagli attori/educatori de L'Uovo Teatro Stabile di Innovazione, con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Roma e della Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, nell'arco di tre mesi a partire dal settembre scorso.

«A teatro per essere» è il titolo della progettualità che ha informato il laboratorio teatrale incentrato sugli aspetti relazionali dei processi di emozione, espressione e comunicazione e rivolto, perciò, non solo agli utenti del Centro ma anche agli operatori e ai tirocinanti impegnati nella struttura.

Con il laboratorio – vale a dire con la pratica teatrale basata sui principi del gioco drammatico, della interpretazione e della recitazione – si è puntato alla ricerca di modalità e di spazi (fisici e psicologici) per una presa di coscienza delle potenzialità espressive e per lo sviluppo delle capacità di comunicazione e di relazione di utenti e operatori del Centro, da sviluppare nella continuità di una frequentazione/confronto del luogo teatrale e degli attori (persone nel ruolo di interpreti e persone nel ruolo di spettatori) sia nella quotidianità dell'ambiente scenico che nella straordinarietà dell'evento spettacolo.

La conduzione del laboratorio è stata affidata ad una équipe specialistica di attori/educatori de L'Uovo, struttura professionalmente qualificata nei campi della educazione e della formazione teatrale e particolarmente esperta nell'azione sociale e nel rapporto con i portatori di handicap, come si evince dalla lunga continuità di impegno con i minori delle aree penali interna ed esterna e con i detenuti, dalle molteplici esperienze maturate nell'ambito della progettualità europea sulla violenza ai minori “React together” e del progetto IL FARO Centro Socio Psico Educativo Integrato per l'handicap grave della Municiaplità aquilana, nonché del più recente laboratorio con i giovani della Associazione Italiana Persone Down Sezione dell'Aquila.

Paola Cialone, Guido D'Ascenzo e Fiorenza Fusari sono gli attori/educatori che hanno guidato Anna, Antonietta, Federico, Franco, Laura, Marilena, Mirco, Noemi, Patrizia, Valeria e Vincenzo nella realizzazione dello spettacolo, cui hanno collaborato anche Emilio, Enzo, Giampiero, Luciana e Mario con l'assistenza di Ada, Cristina, Eutizio, Fabio, Gaetanina e Lidia.

La proposta pubblica della rappresentazione teatrale a conclusione del ciclo di attività, svolta in parte nella sede del Centro e in parte nello stesso San Filippo, mira a promuovere, diffondere e sostenere l'esperienza della pratica teatrale in ambito socio/terapeutico anche in ragione del particolare vantaggio a beneficio dei portatori di handicap e dei diversamente abili.



