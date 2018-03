Sulmona. Parte il Festival Frequent(i)azioni anno 5°

SULMONA. Un occhio attento e sensibile al teatro e alle sue sperimentazioni artistiche.

Tutto questo è il progetto Frequent(i)azioni che ha «una forte caratterizzazione in senso formativo e spettacolare e vuole volgere lo sguardo verso un'ipotesi suggestiva e importante: Consolidare e valorizzare l'esistente- Ampliare e sviluppare la necessità di vivere il teatro - Valorizzare e incrementare il rapporto con il territorio».



L'associazione culturale “Classemista” di Sulmona, vuole essere attenta non solo alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e ambientale, ma anche alla diffusione delle nuove potenzialità provinciali e regionali, intende, attraverso il Festival Frequent(i)azioni, rinnovare il proprio impegno a favore dello sviluppo delle attività teatrali intese come luoghi fisici e spirituali in cui una società attenta e civile si rappresenta e si riconosce e per potenziare, sul territorio forme di sperimentazione e di ricerca di nuovi linguaggi espressivi e nuovi modelli comunicativi.



«Siamo convinti», dicono gli organizzatori, «che guardare al Teatro in funzione della nostra città significa avere a disposizione un mezzo potente e suggestivo che da un lato, attraverso la formazione di una cultura teatrale, rafforza i poteri culturali dell'individuo arricchendo le fonti delle sue emozioni; e dall'altro, attraverso la prassi del fare teatro, lo avvicina al linguaggio teatrale, offrendo, attraverso un'esperienza di lavoro basato sulla solidarietà e sull'aiuto reciproco, nuove occasioni ai suoi bisogni di espressione. Il Festival al quinto anno, si sviluppa, in una forma di esperienza completa e di largo respiro per consentire allo spettatore di vivere attivamente quel complesso intreccio di linguaggi, di conoscenze e processi che rendono possibile lo spettacolo teatrale. È per questo che il programma del Festival si sviluppa su di un progetto complesso e poliforme che vedrà confrontarsi il pubblico di Sulmona con esperienze teatrali e performative anche molto diverse tra loro».





PROGRAMMA



FESTIVAL, FREQUENT(I)AZIONI PER I RAGAZZI



Domenica 3 Dicembre2006 ore 17

PICCOLO TEATRO DI VIA QUATRARIO

FONDAZIONE AIDA di Verona

“PIERINO E IL LUPO”

musiche di Sergej Prokofev testo e voce di Dario Fo

illustrazioni e scene di Emanuele Luzzati

Con Paolo Esposito Chiara Degani e Silvana Figueira De Oliveira

regia di Nicoletta Vicentini



Sabato 16 dicembre 2007 ore 17

PICCOLO TEATRO DI VIA QUATRARIO

FLORIAN Teatro Stabile d'Innovazione di Pescara

" LA CENERENTOLA "

Liberamente ispirato alla favola omonima dei F.lli Grimm

Di e Con Flavia Valoppi e Germana Rossi

Consulenza e regia Mario Fracassi

Canzoni e musiche eseguite dal vivo da Germana Rossi





Lunedì 18 Dicembre 2006 ore 17

CENTRO DIURNO

PULCINELLA DI MARE di Castellammare di Stabia

“PULCINELLA E L'ASINO DEL DIAVOLO”

Le guarattelle di Gaspare Nasuto





Venerdì 22 Dicembre2006 ore 17

SASHA TEATRO e I GUASTAFESTE l'Aquila

"IL CIRCO DI PONGO E BARTOLO"

Di e con Giulio Votta e Marco Valeri



Venerdì 29 dicembre 2006 ore 17

MAGO SALES Torino

"UNA MAGIA PER LA VITA"

spettacolo di magia e di animazione del mago Sales







FESTIVAL, FREQUENT(I)AZIONI SERALE



24 novembre





ore 21

PICCOLO TEATRO DI VIA QUATRARIO

ClasseMista teatro

“SULLE TRACCE DI CELESTINO”.

liberamente ispirato a "L'avventura di un povero cristiano" di I. Silone.

con: Candida D'Abate, Santo Cicco, Martina Di Genova, Giulio Votta.

Musiche eseguite dal vivo da Germana Rossi.

Regia di Mario Fracassi

Buratti e burattini Anita

elementi scenografici realizzati dai detenuti dell'Istituto Penitenziario di Sulmona







9 Dicembre 2006 ore 21

PICCOLO TEATRO DI VIA QUATRARIO

TERRATEATRO di Giulianova

"ANIME SALVATE, STORIE DEL GRAN SASSO"

Con: Massimo Balloni, Cristina Cartone, Elena Cartone, Ottaviano Taddei.

Musiche Originali di Alessio Melchiorre Ricci

Testo e regia di Ottaviano Taddei.



Venerdì 15 Dicembre ore 21

PICCOLO TEATRO DI VIA QUATRARIO

COMPAGNIA DELLA FORTEZZA - VOLTERRA TEATRO

"IL LIBRO DELLA VITA"

assolo per voce e anima

da un testo di Mimoun El Barouni

Ideazione e regia di Armando Punzo

con Mimoun El Barouni



Martedì 20 dicembre 2006 ore 21

PICCOLO TEATRO DI VIA QUATRARIO

FILARMONICA CLOWN di Milano

"FAUST - LA COMMEDIA È DIVINA"

Testo di Carlo Rossi

Collaborazione al Progetto: Letizia Quintavalla Bruno Stori

Regia: Filarmonica Clown

Con Valerio Buongiorno, Piero Lenardon, Carlo Rossi.







Giovedì 23 dicembre 2006 ore 19

PIAZZA XX SETTEMBRE

Associazione Culturale ARTI E SPETTACOLO L'Aquila

“IL RISTORANTINO DI PLACE DES TERNES”

Lettura a due voci di Georges Simenon

Con Marcello Salvatore,Tiziana Irti

Ricerca musicale Paolo Arturo Tinti, scena:Daniela Vespa

Regia Giancarlo Gentilucci





Mercoledì 28 Dicembre 2006 ore 21

PICCOLO TEATRO DI VIA QUATRARIO

TEATRO DEL PARADOSSO di Loreto

"SCIOPERO"

Una storia di zopito

con: Tommaso Di Giorgio, Irene Cocchini, Giacomo Vallozza, Federica Nobilio, Fausto Roncone

drammaturgia e regia: Giacomo Vallozza



Lunedì 8 Gennaio 2007 ore 21

PICCOLO TEATRO DI VIA QUATRARIO

CLASSEMISTA Teatro

"IL SEGRETO DI LUCA"

Alberto Santucci e Eugenio Incarnati

Musiche eseguite dal vivo da Eugenio Incarnati

Scene e costumi della compagnia

Collaborazione drammaturgica Mario Fracassi



18, 19 e 20 dicembre

PICCOLO TEATRO DI VIA QUATRARIO

“CIRKUS”

Laboratorio teatrale sulla comicità e le sue sorprese

Condotto da Piero Maurizio Lenardon





