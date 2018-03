Francesca Cipriani diventa hot: ecco il calendario senza veli

SULMONA. Anche la ex concorrente del Grande Fratello Francesca Cipriani D'Altorio non ha saputo resistere alla tentazione di 12 scatti bollenti. E se nella casa del Grande Fratello era diventata una specie di mascotte data la giovane età (appena 22 anni) adesso farà ricredere tutti i vecchi coinquilini.

Francesca è stata scelta dal fotografo Bruno Oliviero per la realizzazione del nuovo calendario 2007. Conduttrice di Show Television in onda su SKY canale 869 Play Tv sembra che abbia imparato ben presto come farsi conoscere dal grande pubblico. E se le poche settimane di permanenza della casa non l'avevano messa abbastanza in luce, adesso Francesca ci prova con queste pose hot a ricordare chi è.Francesca Cipriani, 22 anni di Popoli, ma ormai sulmontina di adozione, «guarda soltanto avanti», dice chi la conosce bene, «e lo fa con il suo solito atteggiamento semplice e genuino che probabilmente è stato il vero segreto del suo successo».Solare e frizzante sempre con il sorriso sulle labbra, ama sentirsi al centro dell'attenzione e non disdegna di ricevere complimenti. Autoironica, ama definirsi una Barbie a cui piace indossare i tacchi a spillo, minigonne e maglie scollate. Ma attenzione a chi la definisce troppo ingenua: è determinata, sa cosa vuole. Adesso sta conducendo il programma Show Television, in onda sul canale satellitare di Sky Play Tv. Durante una delle sue interviste Francesca avrebbe incontrato il fotografo Bruno Oliviero.Ma essere al centro dell'attenzione, ti porta inevitabilmente anche a ricevere attacchi a volte infamanti al solo fine di riempire le pagine delle riviste scandalistiche e anche Francesca è stata vittima nelle passate settimane di un brutto episodio di pettegolezzo a luci rosse che poi sisarebbe rivelato «uno spiacevole equivoco».Per il suo atteggiamento da vamp è stata criticata più volte dagli stessi abitanti di Sulmona, dove la ragazza vive con la sua famiglia.20/11/2006 12.51