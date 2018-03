Premio "Mario Zuccarini" per il miglior testo teatrale in dialetto abruzzese

CHIETI. Domenica 12 novembre alle ore 19.00 presso il Teatro Marrucino di Chieti si svolgerà la cerimonia di premiazione dedicata a Mario Zuccarini per "Il miglior testo teatrale in dialetto abruzzese di autore contemporaneo".

Il presidente della Giuria, professor Marcello de Giovanni, e gli altri otto componenti (Francesco Di Vincenzo, Giancarlo Zappacosta, Giampiero Perotti, Bartolo Iossa, Giuseppe Vincolato, Ugo Iezzi, Mario D'Alessandro e Maria Laura Di Petta), hanno giudicato i lavori dei dieci autori pervenuti alla segreteria del Premio basandosi su alcuni precisi criteri: grafia, contenuto, trascrizione del dialetto, l'intreccio, il dialogo, le novità tematiche. Dopo un attento e scrupoloso studio dei testi la giuria ha decretato il nome del vincitore, che sarà reso noto nel corso della cerimonia di domenica e premiato con una targa ed un assegno di € 1.000,00. Durante la serata sarà presentato anche il libro che raccoglie i testi dei vincitori delle precedenti edizioni.

Alle ore 21.00, sempre presso il Teatro Marrucino, sarà messa in scena, dalla Piccola Accademia di Ortona, la famosa commedia musicale di Garinei e Giovannini "Aggiungi un posto a tavola" per la regia di Mauro Vanni.



La Trama



Don Silvestro, il parroco di un piccolo paese di montagna, riceve un giorno una "inaspettata" telefonata: Dio in persona gli ordina di preparare un arca, in vista di un secondo diluvio universale. Il giovane parroco aiutato dal suo paese e intralciato da mille inconvenienti ( non ultimo il Sindaco del paese, Crispino, che cercherà in tutti i modi di mettergli i bastoni tra le ruote) , riesce alla fine tra mille dubbi nella sua impresa ma l'arca costruita non salperà mai. Poco prima del diluvio un cardinale convince la gente del paese a non seguire Don Silvestro che viene creduto pazzo per la sua bizzarra idea, cosicchè al momento del cataclisma sull'arca si trovano solo lui e Clementina, la giovane figlia del sindaco. Silvestro decide però di non abbandonare il suo paese, i suoi amici e a diluvio iniziato scende dall'arca: Dio vede fallire il suo progetto e fa smettere il diluvio, tutti sono sani e salvi, salvati dall'altruismo e dall'amicizia del curato.



