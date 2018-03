Cantautori emergenti nel segno di Augusto Daolio

SULMONA. C'è tempo fino al 27 novembre per iscriversi al Premio nazionale “Un giorno insieme – Augusto Daolio – Città di Sulmona” per cantautori e gruppi emergenti. La manifestazione è organizzata dal Nomadi fans club “Un giorno insieme” di Sulmona, da “Progetto Musica” e da “Segnali Caotici”, con il patrocinio e il contributo della SIAE, della Regione Abruzzo, della Provincia dell'Aquila e del Comune di Sulmona.

Quest'anno il Premio si svolgerà dal 27 al 29 dicembre presso il Teatro Comunale “Maria Caniglia”: sono previste due giornate di audizione dei gruppi e dei cantautori emergenti e una serata finale di premiazione.

Giunto alla VIII edizione, il Premio “Augusto Daolio” è stato istituito per offrire la possibilità, a cantautori e gruppi emergenti senza alcun tipo di contratto discografico, di farsi notare dal giro che conta.

La commissione di garanzia è composta quest'anno da Beppe Carletti dei Nomadi, Maurizio Dinelli di Progetto Musica, Paolo Ansali (Musikbox), Giancarlo Passarella (Musicalnews.com), Alessandro Centofanti (musicista, storico tastierista di Antonello Venditti), Vittorio Sonsini (musicista, bassista di Massimo Ranieri) e Michele Muti (produttore e discografico).

Il vincitore del concorso avrà la possibilità di esibirsi nel mese di febbraio 2007 a Novellara (Reggio Emilia) in occasione del Nomadincontro – XV Tributo ad Augusto Daolio, manifestazione che si tiene alla presenza di numerosi artisti della musica italiana. In occasione della serata finale, prevista per venerdì 29 dicembre, ci sarà il concerto di Eugenio Bennato.

Per ulteriori informazioni premiodaolio@email.it.



Massimo Giuliano 10/11/2006 9.41