Tollo, la festa del Novello

Tre giorni di festa per il vino novello appena stappato attendono i buongustai a Tollo (Chieti), dove oggi - 11 novembre -, sabato 12 e domenica 13 novembre, dalle ore 17 in piazza della Liberazione si svolgerà la manifestazione "Novello e castagne", degustazione dello squisito vino locale accompagnata dalle caldarroste, tra musica e canti popolari.

L'iniziativa è dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Gialloreto, che ne ha affidato l'organizzazione al Comitato feste e tradizioni tollesi, dopo il successo delle iniziative allestite nel periodo estivo, che hanno richiamato a Tollo una folla enorme di turisti, come mai era avvenuto in precedenza.

L'abbinamento con le castagne esalterà il gusto fresco e morbido del novello, coniugando due sapori autunnali per eccellenza. Un evento che trova la sua collocazione naturale a Tollo, paese per antonomasia "dell'uva e del vino", in una regione che nel 2004 ha prodotto 290.300 bottiglie di novello, per un fatturato complessivo di un milione e 45 mila euro.

11/11/2005 8.50