Anche Castel di Sangro ha il suo festival del cinema

CASTEL DI SANGRO. Dal 20 al 23 novembre "Made in Italy film festival"



Anche l'alto Sangro avrà il suo festival dedicato alla produzione del film italiano. Il Cinema Teatro Italia di Castel di Sangro, infatti, si appresta a ricevere le firme più importanti della storia della cinematografia italiana degli anni settanta in una rassegna sapientemente concepita sui generi poliziesco, thriller, giallo ed horror. L'inaugurazione del festival con la presentazione al pubblico di questa prima edizione, avrà luogo alle 21,30 di lunedì 20 novembre 2006. Subito dopo seguirà la performance del rapper romano "Er piotta", che si esibirà in un concerto che aprirà ufficialmente la manifestazione filmistica.Saranno tre giornate colme di eventi che si susseguiranno nella fascia mattutina, pomeridiana e serale, a cominciare dal 21 novembre e fino a giovedì 23 novembre 2006. La manifestazione sarà aperta agli alunni delle scuole elementari e medie del territorio che martedì 21 alle ore 09,30 incontreranno affermati personaggi del mondo del cinema come l'esperto del tridimensionale Mario Lombardo produttore di animazioni per il grande e piccolo schermo della "Animapolis" di Cinecittà; il regista romano Enzo Girolami Castellari che con gli attori Massimo Mirani e Giorgio Careccia spiegheranno segreti e tecniche della nascita e della produzione di un film. Giovedì invece, sarà la volta del regista milanese Luigi Cozzi, considerato una delle figure più poliedriche e dinamiche della fantascienza italiana che in veste di docente svolgerà una lezione di regia e scrittura cinematografica. Nel corso della rassegna calcheranno il palco anche il regista indipendente Alex Vissani che nell'occasione presenterà i cortometraggi di genere horror e thriller, il regista veneto Gionata Zarantonello, autore di "Medley-brandelli di scuola", il noto attore romano Sergio Fiorentini, il regista Sergio Stivaletti ed il francese Martine Brochard.



08/11/2006 10.22