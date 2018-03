Rassegna cinematografica ad Ortona sul dialogo interculturale

ORTONA. La Associazione culturale “Le Colonne D'Ercole”, in collaborazione con il Cinema/Teatro Dino Zambra di Ortona, presentano la V edizione del cineforum ad Ortona.

Le proiezioni si terranno di venerdì alle 21.30, il costo del biglietto è di 4 euro, con possibilità di fare l'abbonamento per i cinque titoli a 15 euro.

Questo è il programma:

«Il tema di questa rassegna», spiegano gli organizzatori, «è quello della comunicazione interculturale che mostra le difficoltà ma anche la necessità di un dialogo aperto tra culture e formazioni diverse, viste tante volte come un ostacolo in storie di emigrazione, reclusione, integrazione, rapporti lavorativi. Altro tema fondamentale è quello dell'integrazione, della conoscenza e, a volte, della scoperta dell'altro attraverso un filo conduttore che in questo caso è il viaggio. Viaggio che può essere breve o molto lungo, ma è sempre un viaggio di scoperta e confronto con qualcosa o qualcuno di sconosciuto».

«Questa non è la prima volta che trattiamo questi argomenti» dice Marcella Ciampoli, Presidente della Associazione culturale Le Colonne d'Ercole «anzi, probabilmente è il tema dominante di tutti, o comunque molti, dei film da noi proiettati, anche negli anni scorsi, di cui rivendichiamo sempre la alta qualità. Il problema nasce quando c'è una mancanza di comunicazione, o la precisa volontà di non "sentire" ciò che il mondo intorno a noi ci dice»



L'Associazione segnala anche che c'è la possibilità di confrontare opinioni, avere aggiornamenti, lasciare contributi all'interno del forum del sito www.lecolonnedercole.org a registrazione libera, dove è possibile consultare anche tutte le altre attività della Associazione stessa.



IL PROGRAMMA



LETTERE DAL SAHARA

di Vittorio De Seta

venerdì 3 Novembre





THE ROAD TO GUANTANAMO

di Michael Winterbottom

venerdì 10 Novembre





NON E' PECCATO

La Quinceanera

di Richard Glatzer e Wash Westmoreland

venerdì 17 Novembre





LA STELLA CHE NON C'E'

di Gianni Amelio

venerdì 24 Novembre





LITTLE

MISS SUNSHINE

di Jonathan Dayton e Valerie Faris

venerdì 1 Dicembre



03/11/2006 9.51