Teramo, Master e lavoro domani a confronto

Master, aziende ed enti pubblici si incontreranno, domani martedì 8 novembre, alle ore 15.30, per un tavola rotonda dal titolo “Dopo la laurea: quale formazione per il mondo del lavoro di oggi?”

All'iniziativa, che si terrà nella Sala conferenze della Facoltà di Scienze della comunicazione, presso il Campus di Coste Sant'Agostino, parteciperanno Francesco Benigno, preside della Facoltà di Scienze della comunicazione, Parisio Di Giovanni, coordinatore di tutti i master della Facoltà di Scienze della comunicazione e i responsabili dei singoli master: Facilitazione organizzativa, Business and information system analyst, Sales & marketing management, Comunicazione sociale e istituzionale, Progettazione comunitaria, Scrittura creativa e sceneggiatura e Pianificazione strategica in pubblicità.

Parteciperanno anche alcuni rappresentanti di enti e aziende partner della Facoltà quali AIDP (Associazione Italiana per la Direzione del Personale), ADICO (Associazione italiana direttori commerciali e marketing manager), ANDAF (Associazione direttori amministrativi e finanziari), Unione degli industriali di Teramo, Pilkington, Fater, Micron, Gran Sasso, GF Moda Montefiore, Magazzini Gabrielli, Inalto e CPL Imperial.

Gli interventi riguarderanno i tirocini in azienda, l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, e i laboratori di Job Sampling. 07/11/2005 14.44