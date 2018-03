Cantautori emergenti: aperte le iscrizioni al Muenchen-Festival

Il 17 giugno 2007 si terrá, a Monaco di Baviera, la III Edizione del “Festival della Canzone italiana d'Autore” cittá di Monaco di Baviera, denominata “Muenchen-Festival”.

Sono aperte, con scadenza dei termini in data 14 gennaio 2007, le domande di partecipazione alle selezioni del concorso canoro “Muenchen-Festival”, che vedrá sfidarsi dal vivo, accompagnati dalla “Muenchen-Festival-Orchester” diretta dal Maestro Giuseppe Piccinino, 10 nuovi cantautori presso la Carl-Orff-Saal a Monaco di Baviera.

La manifestazione canora -che vedrá la partecipazione e la successiva selezione e premiazione di Cantautori emergenti, di qualunque Nazionalitá, che desiderino proporre un brano inedito in lingua italiana- si colloca in un contesto di promozione della cultura italiana all'Estero, prediligendo uno dei mezzi espressivi piú efficaci ed in grado di parlare mediante un linguaggio universale, quello della musica appunto.

Il Festival sará inoltre capace di agganciarsi a fondamentali temi civili e sociali legati alla vita dei nostri connazionali all'Estero.

«Quest'anno», spiega il presidente Alfredo Di Cesare, «l'evento sará orientato a valorizzare l'integrazione di questi ultimi nel tessuto sociale del paese ospitante, infatti, il muenchen-Festival ha nel suo dna l'attenzione verso temi dell'integrazione internazionale, dell'osmosi tra le culture, del delicato equilibrio sociale legato ai flussi migratori, del lascito della Storia moderna, lavorando dunque a favore di una sensibilizzazione su fatti e argomenti a nostro giudizio meritevoli di maggiore attenzione».



Il bando di concorso e la domanda di partecipazione si possono scaricare dal nuovo sito in costruzione www.muenchen-festival.eu , per avere avere idea della edizione 2005

é ancora attivo il sito www.muenchen-festival.de , che presto sará reso inattivo e unificato al nuovo.



21/10/2006 7.59