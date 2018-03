Il 90° minuto di Paolo Bonolis: sconfitto dalla tradizione

Immediatezza, sintesi, professionalità: tre fra le numerose caratteristiche che hanno caratterizzato negli anni l'appuntamento fisso di milioni di italiani, quello delle immagini della domenica calcistica: 90° minuto. Il programma, nato in - e per - un calcio diverso da quello moderno, ha comunque resistito negli anni a numerose spallate scorrette da più parti: le corse ai diritti di Cecchi Gori, fallite per il suo stesso modus operandi, l'avvento delle pay-tv, le partite scaglionate in diversi giorni e diversi orari, le sconsiderate conduzioni degli ultimi anni, l'avvento prepotente di altri sport domenicali.Ma di certo non avrebbe potuto resistere ad un cambio della guardia sulla base dei diritti televisivi: e così nella scorsa estate Mediaset li ha fatto suoi, facendo di conseguenza appendere al chiodo il microfono alla storica trasmissione e istituendone una nuova sulle sue reti, con un titolo tanto immediato quanto simbolico: “ Serie A - Il grande calcio”, sintetico e comprensibile così come lo era stato per anni 90° minuto.La conduzione affidata a mostri sacri della televisione del Biscione come Bonolis, affiancato dalla competente Monica Vanali e dalla presenza audio del trio di diamante della Gialappa: una corazzata insomma, che niente e nessuno avrebbe potuto scalfire, che per di più navigava in acque sicure e calme come quelle di Buona Domenica, il calderone di Costanzo campione di ascolti e idolatrato dal pubblico.E invece, la cosa che non t'aspetti: trasmissione fiacca, pubblico mediocre per numero e critiche, un Bonolis impacciato e frenato con uso macchietta del linguaggio tecnico che infastidisce più che fare simpatia.E in più, puntuali sconfitte in termini d'ascolto contro la sempreverde Ventura ( “Quelli che il calcio” ) e contro il dinosauro mediatico Baudo. Con senno di poi l'analisi è presto fatta e si basa su fattori di mera critica televisiva: il programma, andando a sostituire un punto fisso del pubblico italiana goloso di calcio e di immagini fresche, avrebbe dovuto operare come da sempre si fa nel nostro paese: cambiare tutto affinché tutto resti uguale, non andando a scalfire le caratteristiche accennate all'inizio, quelle di immediatezza, sintesi e professionalità. 90° minuto aveva preso forza, e catturato un pubblico fedele negli anni, - che invecchiava sì nel corpo e nei capelli, ma non nello spirito sportivo - proprio grazie al perpetuare di queste brillanti caratteristiche.Il tutto condito da un'abilità di conduzione trasmessa nel tempo, ad un grafica semplice, lineare e d'effetto e a quel senso accademico che emanava la trasmissione: si assisteva al programma come ad una lezione universitaria vecchio stampo, con il docente che illustra e spiega, e gli alunni, dai cervelli ghiotti e vivi, a prendere appunti, a fare tesoro di nomi, fatti e statistiche e uscendo alla fine sereni e soddisfatti. Bonolis, per le caratteristiche che gli sono proprie, non ha né sintesi né professionalità.Ma il calcio non perdona, e il suo pubblico tantomeno, che pretende invece commenti e critiche precise e affidabili, magari accompagnate da moviole e sintetici editoriali che servano ad alimentare le polemiche da camerata tipiche del lunedì in ufficio o in fabbrica.Questa sconfitta del Paolo nazionale è solo una tra le centinaia di battaglie mediatiche vinte, che difficilmente intaccheranno la sua presenza televisiva, ma serve di lezione a lui e a tutta la dirigenza Mediaset, dando ad entrambi uno scossone di mortalità televisiva dopo anni di prediche e glorificazione dal pulpito Auditel. Una sconfitta che seppur non ammessa pubblicamente, è chiaramente visibile nell'oratoria finale di Bonolis nella puntata di ieri 6 novembre: la dichiarazione in primis di una diminuzione della lunghezza della trasmissione ( il primo passo verso la sintesi e l'immediatezza che il pubblico cercava disperatamente) ma soprattutto un attacco spicciolo e demagogico contro la stampa, rea di aver amplificato i suoi problemi nella trasmissione e con la dirigenza, che sa tanto di tentativo di sopravvivenza e difesa della specie; arte oratoria amplificata e difesa col melenso ricordo dell'appello, andato fortunatamente a buon fine, della settimana precedente, per una donna in fin di vita dopo un parto. Un atto un po' vile e gratuito ( basato per lo più su statistiche di vendita ) dallo schermo, verso il lato cartaceo dell'informazione che di certo non fa del bene alla categoria tutta, mettendo in luce dissapori che in un'epoca di comunicazione tra i mezzi mediatici non dovrebbero esistere. Ernesto Valerio 07/11/2005 9.19