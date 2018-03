Domenica la fiera d’autunno a San Nicolò a Tordino

Domani, domenica15 Ottobre, si svolgerà la prima edizione della Fiera d'Autunno a San Nicolò, appuntamento organizzato con la collaborazione della Confesercenti e della Confcommercio. Si tratta della mostra mercato di prodotti tipici agroalimentari e di largo consumo, come abbigliamento e casalinghi, che con ogni probabilità, dopo il varo di questa edizione, sarà riproposta negli anni.

« L'intento è di dare vigore alle attività commerciali della frazione», spiegano gli organizzatori, «vivacizzare san Nicolò creando una appuntamento di particolare e significativo richiamo, favorire un incontro diretto tra i fruitori ed i prodotti tipici del territorio. Non un semplice mercato, come ha sottolineato l'assessore alle attività Produttive Giorgio D'Ignazio, ma una autentica Fiera, concepita ed organizzata sul modello delle più antiche che si svolgono nel centro di Teramo in periodi istituzionalizzati quali San Giuseppe o San Berardo. L'invito a partecipare è rivolto in particolar modo a tutti i commercianti di San Nicolò, ai quali si chiede anche una collaborazione fattiva rimanendo aperti ed offrendo così l'opportunità agli avventori di visitare i propri esercizi».

La Fiera occuperà l'intera piazza Progresso, dove saranno concentrati i prodotti tipici e di nicchia e si diramerà in tutte le vie vicine al centro della cittadina come via Michelangelo, via Delfico e via Giotto con il coinvolgimento di 170 espositori; per l'occasione è stata emanata una ordinanza che consente ai negozi, ai bar ed ai ristoranti di rimanere aperti in deroga all'obbligo di chiusura settimanale.



14/10/2006 10.17