Al via il "Silver live contest 2006", il concorso per musicisti emergenti

SULMONA. Al via il "Silver live contest 2006", un concorso musicale per artisti emergenti abruzzesi che abbiano a disposizione almeno un brano inedito, in lingua italiana o straniera, aperto a tutti i generi musicali (esclusa lirica e classica) e a tutti i cantanti, solisti o in gruppo.



È necessario che i partecipanti non abbiano contratti discografici e/o editoriali. Gli artisti potranno presentare cover, ma dovranno portare comunque almeno un brano inedito. L'età dei partecipanti deve essere compresa tra i 14 e i 36 anni.

Per i minorenni è tassativa, al momento dell'iscrizione, la firma dell'esercente la potestà.

Per i gruppi è necessaria la firma di tutti i componenti. L'ammissione al concorso si effettuerà tramite la sottoscrizione dell'apposito modulo e l'invio all'organizzazione del modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti, unitamente ad un'apposita scheda tecnica compilata in tutte le sue parti, 2 fotografie che ritraggano l'artista/gruppo (sono ammesse anche foto stampate da pc), una fotocopia di un documento d'identità valido del partecipante (per i gruppi si considera il membro che funge da rappresentante, per i minorenni quello dell'esercente la potestà), un breve curriculum dattiloscritto, un cd contenente almeno 2 brani (di cui almeno un brano inedito) e 2 copie del testo del brano inedito che si intende presentare.

Tutto il materiale dovrà pervenire entro e non oltre il 19 ottobre 2006 al seguente indirizzo: Silver live contest - c/o Silver Pub Cafè - via dell'Agricoltura, 9 - 67039 Sulmona (AQ).

La quota di iscrizione è di 50 euro, da versare direttamente allo staff solo nel caso in cui si venga scelti per le selezioni del vivo. La scelta dei partecipanti che verranno ammessi alle selezioni dal vivo sarà effettuata da un'apposita commissione artistica, che esaminerà tutto il materiale pervenuto. Non saranno accolti cd contenenti brani cantati su base midi o simili.

L'organizzazione convocherà tramite e-mail o telefonata gli ammessi alle serate dal vivo, che si svolgeranno venerdì 27 e sabato 28 ottobre a partire dalle 21,30. I gruppi selezionati saranno contattati dallo staff entro il 23 ottobre 2006. Nella comunicazione saranno specificati data, ora e luogo dove il partecipante dovrà presentarsi. Nelle due serate presso il Silver Pub si esibiranno non più di 14 artisti/gruppi, ciascuno per un tempo massimo di 20 minuti.

L'organizzazione metterà a disposizione il palco, l'impianto audio e luci, batteria, amplificatori ed un fonico di sala per ogni esigenza tecnica. Il primo classificato vincerà 5 giorni gratuiti presso lo studio professionale di registrazione e missaggio ACME Recording Studio di Raiano (AQ) + targa ricordo + data live retribuita presso il Silver Pub. Al secondo classificato andrà un buono acquisto di 100 euro presso FG MUSIC + data live retribuita (da concordare con lo staff)

Info: ormecontinue@email.it

Massimo Giuliano 11/10/2006 8.43