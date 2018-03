Arriva Booster, il progetto che prepara al mondo della musica

PESCARA. L'Abruzzo apre le porte all'innovativo progetto di sviluppo economico e creativo finanziato dal programma europeo Equal che coinvolgerà giovani e Istituzioni nella nascita di una nuova imprenditoria musicale.

Corsi di formazione gratuiti per creativi e per organizzatori di eventi, una rete-comunità che metta in relazione creativi - soggetti politici - imprenditori musicali abruzzesi, un evento finale (al quale parteciperanno artisti di calibro nazionale) che metta in relazione gli attori fondamentali della filiera musicale abruzzese. Questo è Booster, un progetto di sviluppo economico e creativo della scena musicale underground in Abruzzo che mira a portare un più equo accesso al mercato del lavoro per i giovani abruzzesi, oltre che progresso economico e civile.

I beneficiari finali di Booster sono principalmente giovani che vivono rapporti di lavoro spesso poco o per nulla codificati e che ricercano una affermazione professionale nel settore musicale. Beneficiari intermedi sono da considerare anche le Società e gli Enti che si occupano a livello territoriale di eventi ed attività musicali e culturali.



Incontri e Aperitivi



Si parte giovedì 5 ottobre alle ore 19 con il tema "Dalla creatività alla carriera musicale", insieme a Paolo Benvegnù (artista) e Umberto Palazzo (artista) e la presentazione della ricerca Pixel sui giovani creativi abruzzesi.

Giovedì 19 ottobre sarà la volta di Valerio Soave (Mescal) e Claudio Di Dionisio (organizzatore eventi) per il tema "Lavorare nella musica" e la presentazione della ricerca Smile sulle imprese del settore musicale in Abruzzo.

Giovedì 2 novembre tratteranno il tema "Progettare la musica a Pescara" Paolo Verri (dir. Torino Internazionale), Adelchi De Collibus (Ass. Cultura Comune Pescara) e verrà presentato lo studio The Hub sulle esperienze più avanzate di sostegno alla creatività in Europa.

Per materiali, bando e info, Booster organizza anche tre aperitivi: venerdì 13 ottobre alle ore 19 presso Vini E Oli, via Corfinio angolo via Flaiano; venerdì 27 ottobre ore 19 presso Orange Rock Cafè, via Nazario Sauro 15; venerdì 3 novembre alle 19 presso Ecoteca, via Caboto 19.



Booster Info: infobooster@gmail.com



26/09/2006 12:05