Interferenze: ieri la serata di chiusura della curiosa manifestazione

TERAMO. Oltre duecento spettatori ieri, domenica 24 settembre, hanno assistito alla no-stop di performance che si è tenuta dentro e fuori i locali di Electa Creative Arts per la serata conclusiva del Festiva Interferenze -Incursioni di arte urbana, iniziato il 22 settembre e terminato ieri, domenica 24, in tardissima serata.

Il Festival, che ha destato dapprima stupore e perplessità nei cittadini

teramani, nei tre giorni di esibizioni in città è riuscito a trasformare le

reazioni dei passanti che da perplessi e un po' spaventati sono diventati

sempre più curiosi e attenti osservatori delle performance.

La serata conclusiva ha visto gli artisti riproporre opere che erano state

già apprezzate nei giorni scorsi, come Emiliano Torresi con Mammuniversale, Barbara Zanoni con Alter, Mara Di Giammatteo e il suo Disincanto, Progetto K2O, Gruppo Nanou che ha presentato Namoro, Due anzi una macchina di Kinkaleri, Valentina Caggio con Di quasi impossibile non c'è quasi più nulla, Alessandro Vitali con l'installazione Perle ai porci e i Kataklisma Teatro che hanno presentato Reperto 02, Esseallaterza con Di un colpo di tosse. Alcune esibizioni sono state invece presentate al festival solo ieri sera come Fragile di e con Daniela Ruggero e Ilaria Sacchetta, Umo di Sonia Brunelli, Smemoria di Paolo Verlengia.



La giuria di esperti ha premiato gli artisti in concorso: il Premio Electa è stato assegnato a Esseallaterza con Di un colpo di tosse, il Premio Cantieri Giovani e il Premio Interferenze sono invece stati consegnati entrambi a Emiliano Torresi con Mammuniversale.

I vincitori hanno così commentato: Emiliano Torresi: «Una bellissima esperienza, e la cosa che ritengo più interessante del Festival è che il teatro è arrivato dalla

gente, è arrivato per strada: i tempi stanno cambiando e il teatro deve

tornare da dove è nato, per strada dove c'è gente. Deve staccarsi dalla

struttura rigida del teatro e eliminare lo spazio tra artista e spettatore».



Esseallaterza – Di un colpo di tosse «Siamo contente che ci sia un

riconoscimento del tanto lavoro fatto. Il Festival è stato bellissimo e ci

siamo trovate molto bene con gli altri artisti e con l'organizzazione.

Insomma auguriamo lunga vita ad Interferenze».



Tra gli artisti non in concorso abbiamo raccolto il commento di Elvira

Frosini, componente della giuria e ospite del Festival con il gruppo

Kataklisma Teatro di Roma: «Ho sentito un po' in giro i commenti dei

cittadini e degli artisti e devo dire che questa prima edizione è stato un

vero successo. Le persone hanno imparato in soli tre giorni a non guardare

noi artisti e le nostre performance come alieni, si sono incuriositi e

sempre più numerosi si sono fermati a guardare e poi applaudire. Tra gli

artisti poi ho raccolto solo commenti entusiasti, per l'organizzazione, la

gentilezza, l'accoglienza e il clima di serenità che, nonostante il corri

corri da una postazione all'altra, abbiamo respirato in questi giorni».



25/09/2006 16.33