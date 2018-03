I trasporti, l’energia, l’ambiente. In Piazza a Teramo

Dopo la casa eco-logica, arriva l'auto ecologica. A Teramo, per cinque giorni dal 5 al 9 ottobre, i temi della mobilità sostenibile “si mettono” in piazza – Piazza Martiri - con l'esposizione di prototipi di vetture ad idrogeno, a ciclo combinato e ad alimentazione solare e dibattiti, forum, convegni che vedranno la partecipazione di esperti, centri di ricerca, enti locali.Sorprese e temi caldi per la seconda edizione di Energy Square, la manifestazione organizzata da AGENA, agenzia provinciale per l'ambiente.Dopo essersi occupata, lo scorso anno, di case ecologiche e di risparmio energetico nei consumi casalinghi, quest'anno si parla di trasporti e di mobilità sostenibile. Contributi significativi dal Centro Ricerche della Fiat, dall'Università dell'Aquila, dall'Enea, dall'associazione Paea – progetti aletrnativi per l'energia e l'ambiente. 27/09/2005 11.24