A L’Aquila Spazio Jazz 2006 con Gatto e Bollani

Prenderà il via venerdì prossimo, 15 settembre, la quinta edizione di Spazio Jazz 2006, la rassegna musicale organizzata dalla Società Aquilana dei concerti “B. Barattelli” dedicata al mondo jazzistico italiano.

Due i nomi di spicco delle prime due serate, Stefano Bollani, che si esibisce per la prima volta all'Aquila con il proprio trio, esibizione prevista per venerdì prossimo, e il Roberto Gatto Quartet sabato 16.

Entrambi sono tra i più apprezzati e qualificati musicisti italiani, conosciuti ed amati anche all'estero, con all'attivo numerose collaborazioni con artisti stranieri.

La quinta edizione di Spazio Jazz si presenta quindi con cinque serate all'insegna del miglior Jazz italiano, come sottolineano anche i promotori Lucio Barattelli, Presidente della Società Aquilana dei Concerti, ed il Direttore Artistico Alessandro Mastropietro, che ieri hanno presentato la rassegna all'interno del Castello Cinquecentesco. Oltre agli artisti già citati, che si esibiranno al Teatro Comunale, il cartellone prevede il Larry Franco Quartet, martedì 19 settembre, il Quadrivium Ensemble Jazz Project mercoledì 20 e il concerto per pianoforte di Franco D'Andrea il 21, tutte presso l'Auditorium “Nino Carloni”.

«Anche se giovane, questa rassegna ha già dato prove di maturità», ha affermato Lucio Barattelli nel corso della conferenza stampa, «sia dal punto di vista organizzativo che per la qualità dei musicisti. Non possiamo certo paragonarci ad altri Festival simili italiani, ma possiamo dire che Spazio Jazz sta acquistando un certo peso caratteriale e qualitativo».

Un'idea vincente, secondo Mastropietro, quella del predecessore Giorgio Battistelli, di «aprire uno spazio dedicato al jazz, i cui concerti sono divenuti un punto di riferimento culturale per il territorio aquilano, e non solo».

I concerti inizieranno alle 21,15, è previsto un abbonamento per l'intera rassegna di 25 euro, mentre l'ingresso (per i non abbonati) è di 13 euro per le esibizioni del 15 e 16 settembre, e di 10 euro per gli altri.

Le prevendite possono essere acquistate presso la Carispaq (Corso Vittorio Emanuele II), Birdland (via Patini) e Disco Import “La Luna” (Corso Vittorio Emanuele).



M. I. 12/09/2006 19.08