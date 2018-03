E’ di Chieti il vincitore di festival show 2006

Il cantante ventunenne teatino Riccardo Polidoro si è aggiudicato la vittoria di festival show 2006, l'appuntamento estivo più seguito nel triveneto e sicuramente uno dei principali eventi musicali estivi italiani.La premiazione è avvenuta a Marostica in provincia di Vicenza, nella suggestiva piazza degli scacchi gremita da diverse migliaia di persone.Lo spettacolo itinerante condotto da Hoara Borselli, la vincitrice della fortunata trasmissione “Ballando con le stelle”, giunto alla sua decima ed ultima tappa, ha visto protagonisti moltissimi big della musica leggera italiana tra cui: Dolcenera, Paolo Meneguzzi, Zero Assoluto, Laura Bono, Studio 3, Franco Califano, Bobby Solo, Gerardina Trovato, Seba, DJ Francesco, ecc.L'ambita vittoria tra i dodici giovani in gara, scelti tra migliaia di richieste pervenute, è andata al cantante di Chieti Riccardo Polidoro.Riccardo si è aggiudicato la vittoria ed è stato premiato dal team manager della manifestazione Roberto Baruzzo e dal patron delle radio Bella e Monella e Birikina Roberto Zanella.La canzone cantata da Riccardo ha infatti ricevuto durante l'estate il maggior numero di richieste e quindi di passaggi radiofonici.Il brano, dal titolo S.O.S., è stato scritto ed arrangiato dall'autore veronese Massimiliano Titi già collaboratore di alcuni dei principali nomi della musica leggera italiana e compositore di colonne sonore di film e musiche per programmi Rai.Durante l'esibizione Riccardo ha raccolto a bordo palco decine di letterine e messaggi regalategli dalle numerosissime fan del triveneto che lo hanno votato sulle radio, ha firmato centinaia di autografi tra gli urli delle teenager, scattato foto e rilasciato interviste da vera superstar.Una grandissima emozione quindi per Riccardo Polidoro, anche perché la vittoria di questo festival ha sempre portato molta fortuna ai vincitori delle edizioni precedenti, che spesso hanno poi raggiunto traguardi ben più importanti come il festival di San Remo o il Festivalbar.www.festivalshow.it04/09/2006 15.53