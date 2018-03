La Via della Musica Tour, i Dik Dik in concerto a Torre de’ Passeri

L'appuntamento è per questa sera, alle 21.30, in piazza Giovanni XXIII.

Portano il nome di una gazzella africana e sono Lallo (Giancarlo Sbriziolo, voce del gruppo), Pepe (Erminio Salvaderi, chitarra ritmica tastiere e seconda voce) e Pietruccio (Pietruccio Montalbetti, polistrumentista), meglio noti come Dik Dik. Lo storico gruppo milanese del pop - beat - rock italiano anni ‘60/'70, sbarcherà domani sera, alle 21.30, a Torre de' Passeri per festeggiare i quarant'anni di carriera. Prima “Dreamers”, poi “Squali”, esordiscono nel mercato discografico come Dik Dik nel 1966 col singolo 1-2-3, e nello stesso anno centrano due grandi successi con Sognando California (lato B Dolce di giorno, firmata Mogol-Lucio Battisti) e con Se io fossi un falegname. Negli anni successivi si susseguono annualmente i successi. Nel 1967, Senza luce; nel 1968, Il vento l'anno seguente, Il primo giorno di primavera; nel '70: Io mi fermo qui e L'isola di Wight; Poi Vendo casa (1971), Viaggio di un poeta (1972), Storia di periferia (1973), Help me (1974). In piazza Giovanni XXIII, i Dik Dik racconteranno in musica la loro storia, una storia che attraversa la seconda parte del Novecento, con lo spettacolo “Via della Musica”; un tour che li ha portati in numerose piazze d'Italia. Il concerto di Torre de' Passeri, ad ingresso libero, è inserito nel calendario delle feste patronali, organizzate da Comune, Pro Loco e Parrocchia “Beata Vergine Maria delle Grazie” di Torre de' Passeri.

