Ecco il Settembre lancianese

LANCIANO – Quando su strade e piazze, spiagge e litorali, piccoli borghi e grandi città di tutta Italia l’estate lascia il passo all’autunno e cala il sipario su sagre, manifestazioni, concerti e spettacoli, allora a Lanciano inizia la festa. TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Il Settembre lancianese, appunto, momento di antichissima tradizione e grande attesa, che segna l'avvento delle celebrazioni patronali.

Al proposito si dice spesso che Lanciano, d'estate, si culla tra le braccia di Morfeo perché l'attenzione, l'attesa, il divertimento e la festa sono concentrati a settembre, quando la città si sveglia e apre i propri vicoli e piazze a migliaia tra residenti e turisti che accorrono per vivere il ricco cartellone di eventi. Un cartellone che abbraccia più di due settimane, ma che vive il suo momento clou nei tre giorni di festa, dal 14 al 16 settembre.

Una festa che in realtà inizia già il 13, di notte, con i fuochi pirotecnici d'apertura, quasi unici (se non altro per l'orario), alle 4 del mattino.

Un momento di memoria antichissima e di assoluta tradizione, ma anche di vera innovazione. Basti pensare a quanto sono di moda, appunto, le cosiddette “Notti bianche” e come in realtà l'apertura delle Feste di settembre possa considerarsi la prima di queste feste notturne che negli ultimi anni si sono diffuse a Roma, Milano, Napoli, e poi in tutte le altre città italiane. Eppure questa speciale e “modaiola” Notte bianca è nata addirittura 173 anni fa, precisamente nel settembre 1833. A quel tempo il Capitolo di San Pietro a Roma, che usava donare ogni anno una corona d'oro alle immagini della Madonna sparse in tutto il mondo, assegnò due corone a Lanciano. Così due sacerdoti, don Luigi Jacobitti e don Nicola Saverio Bucchianico, intrapresero il viaggio verso Roma, mentre in città si preparava la festa che, si stabilì, doveva ricadere il 15 settembre, sette giorni dopo la festa della Natività di Maria. I due sacerdoti tornarono da Roma verso mezzanotte, e si fermarono a Castel Frentano, dove avrebbero dovuto pernottare. Ma la notizia del loro arrivo si diffuse rapidamente, per cui i due deputati proseguirono per Lanciano, dove arrivarono intorno alle 4 del mattino. E a Lanciano trovarono tantissima gente, scesa in strada per accoglierli, che diede vita alla prima di una lunga serie di “notti bianche”. Col passare degli anni, alla tradizione di svegliarsi alle 4 del mattino per partecipare all'inizio dei festeggiamenti, subentrò l'abitudine di aspettare l'apertura svegli, così si sono moltiplicati in città appuntamenti ed eventi. Quest'anno il cartellone è particolarmente interessante e sarà inaugurato, alle 22 in piazza Plebiscito, da “È di scena il gioiello”, presentazione in anteprima mondiale della collezione Butterfly del gioielliere Nicola Cerrone, vincitore del Frentano d'Oro 2006 (riconoscimento ai cittadini originari di Lanciano che hanno avuto successo all'estero, in questo caso in Australia). E poi spazio a balli e musica, in diverse location allestite in città, in attesa dello spettacolo piromusicale che accenderà la notte lancianese e gli occhi di coloro che, sguardo all'insù, avranno aspettato l'inizio della festa.

Tanti eventi anche i giorni seguenti, con particolare attesa per lo spettacolo serale: il 14 dedicato ai più giovani, con le rivelazioni dell'estate 2006 Mondo Marcio e Finley, accompagnati da Daniele Groff; il 15 all'insegna della comicità con il cabarettista Ivaldo Rulli e i comici di Zelig; il 16, invece, gran finale con la musica d'autore di Mango.

Ma come per tutti gli eventi, anche per il Settembre lancianese non poteva mancare, come e più degli anni scorsi, la scia di polemiche e lamentele. Prime tra tutte, la questione delle giostre e quella della questua. Rispetto a quest'ultima, a far sentire la propria voce è stato soprattutto il Comitato feste, presieduto da Luciano Fratangelo, che ha appunto lamentato la scarsa generosità del popolo lancianese (poche le migliaia di euro raccolte per la festa). Ma è stato il tormentone-giostre il vero, solito, protagonista dei giorni che precedono i festeggiamenti, con la querelle tra il Comune, che voleva spostare il luna park alla periferia della città – negli spazi dell'area fiera – per problemi sia di sicurezza che di ingombro al traffico, e i giostrai, che spingevano invece per restare nel centro della città, nel cuore della festa. E come ogni anno, anche questa volta hanno vinto i giostrai, così il luna park sarà allestito tra piazza D'Amico e piazza della Pietrosa. Con la conseguente scie di proteste, reclami e lamentele che questa decisione comporterà, tra chi non troverà parcheggio, chi sarà infastidito dai rumori e chi da chissà che altro. Ma, d'altra parte, senza polemiche che festa sarebbe?



IL CARTELLONE DEGLI AVVENIMENTI





- MARTEDÌ 5 SETTEMBRE, ore 21 - Piazza Garibaldi

Selezione finale regionale del concorso nazionale di bellezza Fotomodella dell'Anno con esibizione di ginnastica ritmica della Fitness Time di Lanciano e sfilata di moda



- MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE, ore 18 - Palazzo degli Studi

Inaugurazione della mostra sulla storia del Dono alla Madonna del Ponte e delle Feste di Settembre, organizzata in collaborazione con l'Associazione Culturale Il Dono e Giancarlo Marchegiano. La mostra resta aperta fino a giovedì 17 settembre



- GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE, ore 18.30 - Cattedrale della Madonna del Ponte

Primi vespri pontificali della Natività di Maria Santissima



- VENERDÌ 8 SETTEMBRE

ore 7-8.30-10, Cattedrale della Madonna del Ponte

Sante Messe



ore 10, corso Trento e Trieste

Sfilata dei carri con i donativi delle contrade, organizzata in collaborazione con l'associazione culturale Il Dono, con la partecipazione del gruppo folkloristiko Il Menhir di Qala (Malta)



ore 18, piazza del Plebiscito

Vendita dei donativi offerti alla Madonna del Ponte. Seguirà il ringraziamento del Comitato, dell'associazione e dell'amministrazione comunale ai contradaioli



ore 18, Auditorium Diocleziano

Inaugurazione della IX edizione Pezzi Unici, cultura e artigianato artistico. La mostra resterà aperta fino a domenica 10 settembre



ore 18,30, Cattedrale della Madonna del Ponte

Celebrazione del Rosario con l'affidamento alla Madonna dei neonati e dei bambini



ore 21, piazza del Plebiscito

Esibizione del gruppo folkloristico Il Menhir di Qala (Malta)



ore 21.30 Torri Montanare

La Città e le stelle: giornate astronomiche frentane: Osservazione del cielo con telescopi messi a disposizione del pubblico dall'Associazione Culturale Gruppo Astrofili Frentani



- SABATO 9 SETTEMBRE

ore 18.30, Cattedrale della Madonna del Ponte

Celebrazione del Rosario seguita dalla Santa Messa prefestiva



ore 21, corso Trento e Trieste

Esibizione musicale del gruppo Trio Fantasy



ore 21, teatro Fedele Fenaroli

IX festa di compleanno della Città di Lanciano con l'esibizione del gruppo folk Lu Cantastorie



ore 21, piazza del Plebiscito

Primo evento frentano di Spinning sotto le selle organizzato dalla palestra Fitness & Wellness dei f.lli Falciglia



ore 21.30 Torri Montanare

La Città e le stelle: giornate astronomiche frentane: Osservazione del cielo con telescopi messi a disposizione del pubblico dall'Associazione Culturale Gruppo Astrofili Frentani



- DOMENICA 10 SETTEMBRE

ore 7-8.30-10-11.30, Cattedrale della Madonna del Ponte

Sante Messe



ore 15.30, piazza del Plebiscito

V edizione della Pedalata per la Pace organizzata dall'associazione culturale Eventi Solidali Frentani



ore 18.30, Cattedrale della Madonna del Ponte

Celebrazione del Rosario seguita dalla Santa Messa festiva



ore 20, Torri Montanare

Festa dei Quartieri a cura dei quartieri Civitanova e Sacca



ore 21, piazza del Plebiscito

Lanciano in Musica con l'esibizione dei gruppi musicali locali Jeffer Punk, Madreterra, Going Down Slow, Inside Funk, Fruit Joyce e Rifugio 41



- LUNEDÌ 11 SETTEMBRE

ore 21.30, piazza del Plebiscito

Concerto live Favole per Adulti organizzato dall'associazione culturale Jimi Hendrix in collaborazione con Progetto Musica e LS Rent Group Service



- DA LUNEDÌ 11 A MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE

SOLENNI QUARANTORE

ore 8.30, Cattedrale della Madonna del Ponte

Santa Messa dell'Esposizione del Santissimo

ore 18.30, Cattedrale della Madonna del Ponte

Adorazione eucaristica comunitaria animata dall'Arcivescovo con benedizione eucaristica



- MARTEDÌ 12 SETTEMBRE

ore 21.30, piazza del Plebiscito

Gli Alibi in concerto, Vasco Rossi-Cover Band



- MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE – Aspettando l'apertura

ore 22, piazza del Plebiscito

È di scena il gioiello, presentazione in anteprima mondiale della collezione Butterfly del gioielliere Nicola CERRONE, vincitore del Frentano d'Oro 2006



ore 22, terrazza di Via Monte Majella

Pizza and Show, con porchetta, sedano e Montepulciano organizzata in collaborazione con il Club Amici del Montepulciano d'Abruzzo



ore 22, piazzale della Stazione

Ballo in piazza con l'orchestra Zullimania



ore 22, Torri Montanare

Special guest dj Giusi CONSOLI, ideato e diretto da Musicafà



ore 24.30, piazza del Plebiscito

Orchestra spettacolo Festa Italiana con la partecipazione straordinaria di Tony Dallara



- GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE

ore 4, Ippodromo Villa delle Rose

Spettacolo piromusicale eseguito dalla ditta FABA di Rovigo. A seguire lungo Corso Trento e Trieste sfilata della grande banda Città di Lanciano



ore 4.30 Cattedrale della Madonna del Ponte

Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo



ore 7-8.30-10-11.30 Cattedrale della Madonna del Ponte

Sante Messe



ore 10, Teatro Fenaroli

Matinée della banda Città di Lanciano



ore 11, Teatro Fenaroli

Matinée della banda Città di Lecce



ore 15, Ippodromo Villa delle Rose

Secondo Palio dei Rioni e delle Contrade, gare di qualificazione, organizzato in collaborazione con l'associazione Palio della Frentania



ore 18.30, Cattedrale della Madonna del Ponte

Celebrazione del Rosario, canto delle Litanie e benedizione



ore 19.30, piazza Nicola Tommaso Pace

Bande in concerto. Si esibiranno, alternandosi in cassa armonica, le bande città di Lanciano e Città di Lecce



ore 21.30, piazza del Plebiscito

Sergio & Maurizio DI MARTINO presentano il gruppo Tribal Soul live, in attesa della musica per giovanissimi con Mondo Marcio, Finley e Daniele Groff



ore 22, terrazza di via Monte Majella

Pizza and Show, con porchetta, sedano e Montepulciano organizzata in collaborazione con il Club Amici del Montepulciano d'Abruzzo



ore 24, Ippodromo Villa delle Rose

Fuochi pirotecnici eseguiti dalla ditta MORSANI DINO di Rieti



- VENERDÌ 15 SETTEMBRE

ore 7-8.30-10-11.30, Cattedrale della Madonna del Ponte

Sante Messe



ore 10, Teatro Fenaroli

Matinée della banda Città di Martina Franca



ore 11, Teatro Fenaroli

Matinée della banda Città di Squinzano



ore 18.30, Cattedrale della Madonna del Ponte

Celebrazione del Rosario, canto delle Litanie e benedizione



ore 19.30, piazza Nicola Tommaso Pace

Bande in concerto. Si esibiranno alternandosi in cassa armonica le bande Città di Martina Franca e Città di Squinzano



ore 21.30, piazza del Plebiscito

Ridiamo! Allegria e Musica a Lanciano, con la partecipazione di Sergio & Maurizio e del cabarettista Ivaldo Rulli e dei comici di Zelig



ore 22, terrazza di Via Monte Majella

Pizza and Show, con porchetta, sedano e Montepulciano organizzata in collaborazione con il Club Amici del Montepulciano d'Abruzzo



ore 24, Ippodromo Villa delle Rose

Fuochi pirotecnici eseguiti dalla ditta LANCI RENATO di Guastameroli



- SABATO 16 SETTEMBRE

ore 7 -8.30-10, Cattedrale della Madonna del Ponte

Sante Messe



ore 11, Teatro Fenaroli

Matinée della banda Città di Lanciano



ore 11,30 Cattedrale della Madonna del Ponte

Santa Messa dell'Arcivescovo



ore 15, Ippodromo Villa delle Rose

Secondo Palio dei Rioni e delle Contrade, gare di qualificazione e finale, organizzate in collaborazione con l'Associazione Palio della Frentania



ore 18.30, Cattedrale della Madonna del Ponte

Santa Messa presieduta dall'arcivescovo Carlo Ghidelli seguita da solenne processione religiosa in onore della patrona Madonna del Ponte



ore 21, piazza Nicola Tommaso Pace

Concerto della banda Città di Lanciano



ore 21.30, piazza del Plebiscito

MANGO in concerto



ore 22, terrazza di Via Monte Majella

Pizza and Show, con porchetta, sedano e Montepulciano organizzata in collaborazione con il Club Amici del Montepulciano d'Abruzzo



ore 24.30, Ippodromo Villa delle Rose

Spettacolo piromusicale eseguito dalla ditta VAINI FIREWORKS di Rieti



- SABATO 23 SETTEMBRE

ore 19, Centro commerciale Lanciano-E.Leclerc

Estrazione dei biglietti vincenti della lotteria del Settembre lancianese