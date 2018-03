A San Martino sulla Marrucina sabato "Calici sotto le stelle"

Si aprirà domani, 5 agosto, alle 20.00, l'edizione 2006 di “Calici sotto le stelle”, organizzato dall'amministrazione comunale e dall'azienda vinicola “Masciarelli”, che ha sede a San Martino sulla Marrucina.

L'edizione di quest'anno si caratterizzerà in particolare per l'attenzione alla cultura popolare ed al folklore, non solo abruzzese: il centro storico sarà infatti sede di un vero e proprio percorso enogastronomico e culturale, fatto da “stazioni” in cui si potranno degustare i piatti tipici della tradizione di San Martino sulla Marrucina, annaffiati dal buon vino locale, e assistere ad esibizioni particolari. Per gli amanti delle sonorità partenopee e della “pizzica” salentina, si esibirà la compagnia di canti popolari e balli “Lu Passagalle”; in un altro scorcio del paese sarà protagonista l'associazione culturale “Martinese” con esibizione di ddu botte e balli popolari abruzzesi; in piazza Largo Chiesa il pianoforte di Mauro D'Alfonso incanterà la platea, accompagnato dalla chitarra classica,.

Di particolare pregio saranno l'appuntamento con il jazz che si terrà nella vineria di salnitro dell'azienda “Masciarelli”, che nel contempo offrirà la possibilità di degustare distillati e vini superiori e le dimostrazioni dei falconieri che faranno volteggiare nel cielo i propri falchi addestrati.

«L'edizione 2006 di “Calici sotto le Stelle” – ha dichiarato il primo cittadino, Settembrino Giandonato – sarà una delle più belle mai organizzate dal nostro paese, che accoglierà diverse tradizioni culturali e folkloristiche per dimostrare come vino, cibo e tradizione possono cementare l'unione tra diverse culture all'interno del nostro variegato territorio nazionale. Una manifestazione che è cresciuta anno dopo anno e che ha il determinante contributo di un'azienda enologica internazionale come la “Masciarelli”».



04/08/2006 14.38