Fossacesia. Domenica arriva Zarrillo

Tutto pronto per il concerto di Michele Zarrillo, che si terrà domenica 6 agosto a Fossacesia in piazza Fantini, con inizio alle ore 21, in occasione della Festa patronale dedicata a San Donato Martire.

Il tour “L'Alfabeto degli amanti” approda in Abruzzo con un mega concerto gratuito organizzato dal Comune di Fossacesia, il collaborazione con la Provincia di Chieti e il Comitato Feste.



“L'Alfabeto degli amanti”, brano presentato al Festival di Sanremo 2006, che dà anche il titolo all'album e al tour, ha appassionato i moltissimi fan di Zarrillo. Intimista e poetico, ma anche polemico e riflessivo, il disco si snoda attraverso undici momenti che muovono le corde più profonde della nostra emotività. Michele ha scritto le musiche dei brani e si è avvalso, come ormai accade da più di quindici anni, della collaborazione di Vincenzo Incenzo per i testi. La musica di Zarrillo da sempre è libera da costrittive definizioni di genere; pop, sonorità black, riferimenti neoclassici che convivono avvolti in mondi dove l'elettronico e l'acustico si alternano intorno alla sua raffinata vocalità. Ancor di più in questo ultimo lavoro, il viaggio all'interno di mondi diversi, si compie, offrendo a chi lo ascolta un caleidoscopio emotivo ricchissimo.



Il palco 12x14, che ospiterà il concerto a Fossacesia, è stato già sistemato in piazza Fantini e il sindaco ha già emanato le ordinanze per regolare la viabilità cittadina e vietare vendita di bevande in contenitori di vetro.

In particolare le strade limitrofe alla piazza saranno chiuse al traffico. Chi proviene da Lanciano incontrerà una deviazione a destra in via delle Croci, mentre chi proviene dal mare troverà il segnale di svolta obbligatoria a sinistra all'altezza della rotonda di via Marina. Il personale della Polizia locale e i volontari della Protezione civile saranno comunque a disposizione per agevolare il flusso di vetture.



04/08/2006 14.11