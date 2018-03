La Provincia di Teramo celebra il musicista Primo Riccitelli

TERAMO. Oggi si inaugura la mostra alla Biblioteca “Delfico”. La Provincia di Teramo, celebra il compositore Primo Riccitelli (1875-1941). Una mostra storica e documentaria sarà ospitata nella Biblioteca Provinciale “Delfico” mentre a Mosciano, a Campli e a Giulianova l’orchestra “I Sinfonici” intepreterà le sue composizioni. Ideatrice e curatrice della manifestazione, la nipote di Riccitelli, Agnese.

La manifestazione è stata presentata ieri mattina, nella Biblioteca Provinciale, dall'assessore provinciale alla cultura, Rosanna Di Liberatore e dalla stessa Agnese Riccitelli. A fare gli onori di casa, il direttore della biblioteca, Luigi Ponziani: «La mostra ricostruisce il cursus dell'artista – ha dichiarato - molti dei documenti originali appartengono al fondo della Delfico».

Grazie all'interessamento della nipote e alla collaborazione dei Comuni, in queste settimane, è stata ripristinata la statua che Campli gli dedicò alcuni anni fa, mentre a Giulianova hanno deliberato la sistemazione e l'abbellimento della tomba dove fu sepolto.

«Mi auguro – affermato – che questo ascolto prosegua e che la figura di primo Riccitelli diventi motivo di ispirazione per una serie di iniziative che possano sostenere gli artisti abruzzesi”. “Si tratta di un primo appuntamento – ha fatto eco l'assessore provinciale alla Cultura, Rosanna Di Liberatore – sono certa che potremo dar vita ad una manifestazione annuale che possa rinnovare il ricordo di questo importante artista che ha scritto, è il caso di dirlo, una pagina importante della musica italiana».

Primo Riccitelli è ricordato soprattutto per due importanti composizioni operistiche: Compagnacci e Madonna Oretta. Altre sue opere sono: Madonnetta, Francesca da Rimini, Lory, Nena; Heremos, Suora Maddalena e Maria sul Monte, nonchè una quantità incalcolabile di pezzi vari di cui, purtroppo, si è perduta ogni traccia.

MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE



PRIMO RICCITELLI 1875-1941

Mostra storica e documentaria

3-11 Agosto - Biblioteca Provinciale “M. Dèlfico” Teramo - Via M. Dèlfico, 16

La Mostra osserverà l'orario di apertura della Biblioteca



Gli altri appuntamenti della manifestazione: Montone di Mosciano Sant'Angelo - Sabato 5 Agosto 2006, ore 21 / concerto dell'orchestra giovanile “I SINFONICI”, sagrato della Chiesa Grande nell'ambito del Festival “Tra il sole e la luna”

Campli - Lunedì 7 Agosto 2006, ore 21 /concerto dell'orchestra giovanile “I SINFONICI”, Piazza Vittorio Emanuele

Giulianova - Martedì 8 Agosto 2006, ore 21 concerto dell'Orchestra istituto musicale pareggiato “g. Braga” in collaborazione con l'orchestra giovanile “I SINFONICI”/ Kursaal, Giulianova Lido

Musiche di Mozart, Larsson, Marcacci, Riccitelli

Sara De Flaviis, soprano - Guido De Flaviis, sassofono. Dirige il Maestro Sergio Piccone. www.primoriccitelli.3000.it



03/08/2006 16.07