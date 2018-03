Parco Gran Sasso-Laga: parte la rassegna cinematografica

Parte la prima edizione della “Rassegna del Cinema nel Parco”.

L'appuntamento è per sabato 29 ottobre alle ore 21:00, nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, a Calascio.

E' una iniziativa intrapresa dall'Ente Parco per ridar vita allo straordinario connubio tra cinema e paesaggio e valorizzare i luoghi più celebri e incantevoli dell'area protetta.

Da più di 50 anni infatti i paesaggi del Gran Sasso e dei Monti della Laga hanno ospitato i set dei più illustri registi e protagonisti del cinema internazionale: da Leonardo Di Caprio per lo spot di una nota compagnia telefonica, a Così è La Vita con i comici Aldo Giovanni e Giacomo, dalla fiction televisiva La Piovra 8, alla fiaba medievale Ladyhawke interpretata da Michelle Pfeiffer, da Lo chiamavano Trinità, spaghetti-western dei primi anni settanta, a Una Pura Formalità psicodramma noir di Giuseppe Tornatore con Gérard Depardieu, da Fratello Sole, Sorella Luna di Franco Zeffirelli a Tra cielo e terra interpretato da Michele Placido.

E sarà proprio Michele Placido l'ospite d'onore dell'evento, nonché il protagonista del recital teatral musicale dal titolo “La Ballata dell'Arte”, itinerario letterario accompagnato dalle melodie de I solisti dell'Orchestra da Camera della MuTeArt.

Verranno proiettate inoltre scene tratte dal film Tra cielo e terra.

Cinema e poesia musica e teatro fusi insieme dunque per intraprendere un viaggio immaginario che condurrà attraverso luoghi e suggestioni di straordinaria rarità. 27/10/2005 12.51