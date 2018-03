La Festa di San Liberatore a Villa Camera di Campli

Si rinnovano venerdì, sabato e domenica a Villa Camera di Campli i festeggiamenti in onore di San Liberatore in programma a Villa Camera di Campli dal 4 al 6 Agosto.

Per venerdì 4 la santa messa alle ore 19.30 nell'antico sito della chiesa di San Liberatore.

Sabato 5 alle ore 12.00 saranno gli spari ad aprire ufficialmente i festeggiamenti. Seguirà, a partire dalle ore 14.00, la gara ciclistica “Trofeo San Liberatore”. Alle 19.30 verrà officiata la Santa Messa e, a seguire, si esibirà un gruppo musicale.

Domenica 6 agosto la mattinata, a partire dalle ore 9.00, sarà rallegrata dal concerto bandistico “Cruciani Alessandro” della città di Ancarano.

Nel pomeriggio, alle ore 16.30, si svolgeranno i giochi popolari e, in serata, il concerto di Rita Forte. I fuochi pirotecnici chiuderanno i festeggiamenti.

Nelle giornate del 5 e 6 Agosto presso i locali della ex Scuola Elementare si terrà la sesta mostra artigianale del ricamo e della pittura.

02/08/2006 11.00