Il 17 agosto concerto di Lucio Dalla a Montesilvano

L'estate montesilvanese si infiamma con il concerto di Lucio Dalla. Il cantautore bolognese, 63 anni, sarà infatti protagonista di un grande spettacolo che si svolgerà il prossimo 17 agosto presso lo Stadio ‘Aldo Mastrangelo' in via Senna. La relativa delibera è stata approvata quest'oggi dalla giunta Cantagallo.«Montesilvano – ha ricordato il primo cittadino – sta vivendo una grande stagione di sport, spettacoli e cultura, con la presenza prima della Nazionale Italiana Under 21, poi con il passaggio del Giro d'Italia e, infine, con i tanti appuntamenti organizzati dall'Ente Manifestazioni e dai nostri balneatori, tutti con un unico scopo: rilanciare l'economia attraverso la nostra grande risorsa, il turismo, intercettando le preferenze di bagnanti e visitatori offrendo loro spettacoli di qualità. Il concerto di Lucio Dalla, una delle poche uscite del cantautore per l'estate 2006, rappresenterà la ciliegina sulla torta per il nostro territorio».Già partita la macchina organizzativa per preparare il concerto, realizzato in collaborazione da Comune di Montesilvano, Ente Manifestazioni Montesilvanese e Artime Srl, una società che cura i festival di Spoleto. Lo spettacolo si svolgerà all'interno dello Stadio di via Senna, con l'adozione di tutte le misure di sicurezza per garantire la tutela del campo, appena riqualificato, e delle strutture. Tremila i posti a sedere previsti: 1.500 sugli spalti, 1.500 con sedie sistemate presso l'antistadio.Due i maxi-schermi che verranno installati, anche se tutti i dettagli dello spettacolo saranno ufficializzati nei prossimi giorni.Per il concerto l'amministrazione comunale ha deliberato l'erogazione di un contributo pari a 14 mila euro, che verrà reperito tramite sponsor, dunque senza gravare sulle casse pubbliche. Il Comune, inoltre, si è impegnato a fornire il service e, ovviamente, l'impianto sportivo.Il costo del biglietto d'ingresso si aggirerà intorno ai 20 euro e la prevendita comincerà nei prossimi giorni.02/08/2006 10.10