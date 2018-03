"Elisir" a Vacri si in terroga sul tema del vino

Sarà il dott. Carlo Gargiulo, il medico consulente della trasmissione televisiva “Elisir” di Rai Tre, condotta da Michele Mirabella, ad animare, oggi, lunedì, 31 luglio, alle 17.30 nel Centro Storico presso i locali dell'ex asilo, in corso Umberto I il convegno specializzato “Vino e salute: pillole di saggezza”. Gargiulo, che realizzerà uno “speciale” direttamente a Vacri, metterà a disposizione la sua esperienza e i suoi preziosi consigli al servizio di piccole e grandi curiosità relativamente al vino ed ai suoi benefici effetti sulla salute.

Nel corso della serata il sindaco, Antonio D'Aristotile, premierà i vincitori della quarta edizione del “Premio Enogastronomico Città di Vacri”, il giornalista di Rai Tre Lucio Valentini, che opera nella redazione abruzzese, e la Cantina Tollo, quale migliore produttrice di vino nell'anno appena trascorso. Concluderà la cerimonia ufficiale il ricordo commosso della figura di Edoardo Valentini, uno degli imprenditori vinicoli più attivi e famosi d'Abruzzo.

«La presenza del dott. Gargiulo – ha dichiarato il primo cittadino – rappresenta per la nostra cittadina e per il nostro Premio Enogastronomico un riconoscimento del ruolo di grande importanza della manifestazione annuale che celebra il vino quale elemento costitutivo della nostra economia e del nostro essere più profondo. Vacri si proietta così al centro dell'interesse nazionale per la sua attenzione alla salute e alla buona tavola».



31/07/2006 7.48