Silvi. "Reality game" in spiaggia con i volti noti della Tv

Sarà Silvi Marina, domani 29 luglio (pomeriggio), a ospitare la seconda tappa di "Sfide senza frontiere", il gioco in spiaggia organizzato dalla Monaco Events e Radio Kiss Kiss.

Come nel primo appuntamento di Bellaria Igea Marina (Rimini) di sabato scorso, ci saranno diversi personaggi del mondo dello spettacolo a fare i capi squadre del "reality games" che vedrà gareggiare fra loro cinque squadre in una serie di performance sulla sabbia come in mare.

La tappa di Igea Marina è stata vinta dalla squadra capitanata da Fabiano Reffe (Gf 6). Nella lotta si sono evidenziati anche Antonio Leotta (Gf 5), Simona Salvemini (Gf 6), Romina e Francesca Cipriani (Gf6).

Splendido e imparziale giudice la bella Ludmilla Radchenko, mentre a condurre la trasmissione radiofonica (che andrà in onda anche in tv) saranno anche a Silvi Angela Sozio e Silvia Rocca.

L'appuntamento con "Sfide senza frontiere" è alla spiaggia della Concessione n. 65 di via Taranto, dove gareggeranno anche Beppe Convertini, Marco e Karina (del programma "Uomini e Donne") e tanti altri, il tutto ripreso dalle telecamere.



28/07/2006 9.30