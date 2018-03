Stasera "Calici e sapori sotto le stelle" di Casacanditella

Una serata magica dal profumo di altri tempi: è quello che accoglierà numerosi turisti ed amanti della buona cucina abruzzese di un tempo nel centro storico di Casacanditella che domani sera, 28 luglio, propone “Calici e sapori sotto le stelle”.

La manifestazione, organizzata dall'amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Bruno Della Pelle, e sostenuta da Provincia di Chieti, Città del Vino ed Unione dei Comuni delle Colline Teatine, propone un vero e proprio “itinerario del gusto” che ciascun visitatore potrà percorrere per intero alla scoperta delle tradizioni enogastronomiche di Casacanditella: in ogni vicolo, via e piazza si troveranno dunque cotiche e fagioli, stinco di maiale, trippa, baccalà e peperoni arrosto, pizza fatta in casa, arrosticini, dolci tipici e tante altre bontà, annaffiate dal dolce vino delle colline teatine.

Previsti anche spettacoli folkloristici per una serata che farà rituffare tutti nelle atmosfere dell'antico Abruzzo contadino.

«“Calici e sapori sotto le stelle” – ha dichiarato il primo cittadino, Bruno Della Pelle – costituisce una felice tradizione per il nostro paese che per una sera torna ad essere centro del comprensorio in una magia di sapori, odori, suoni e colori che ci ricorda i bei tempi andati che non moriranno mai nei nostri cuori».



