Gli appuntamenti di fine luglio a Moscufo

Dal 27 al 30 Luglio per il terzo anno consecutivo il Comune di Moscufo e la Pro Loco parteciperanno con uno spazio ancora più ampio a ‘Dieta Mediterranea', la rassegna dei prodotti tipici abruzzesi presso il Porto Turistico di Pescara.

Per questa edizione gli stand sono raddoppiati e non mancheranno sorprese, gli organizzatori sono certi di ripetere il successo delle passate edizioni che hanno praticamente visto il tutto esaurito. I prodotti dell'eccellenza del territorio saranno i veri protagonisti: farine, cereali, pane,dolci, salumi, ortaggi, frutta di stagione, olio extravergine d'oliva con degustazioni guidate, ma soprattutto il forno dentro lo stand, con la produzione di focacce in diretta, che costituì il vero trionfo della prima edizione.

Domenica 30 luglio la Pro Loco, il gruppo Ciclistico di Moscufo, il Comune di Moscufo, con il patrocinio delle Province di Pescara e L'Aquila, presentano la Gara Ciclistica Nazionale di gran fondo "Sulle vie dell'Olio" che, attraversando le due province abruzzesi, disegnerà una mappa ideale del gusto. Un percorso panoramico di tutto riguardo, queste le tappe: Moscufo, Santa Teresa, Villanova, Alanno, Scafa, Piano d'Orta, Bussi, Ofena, Forca di Penne, Brittoli, Civitaquana, Catignano, località Colle Cavaliere, Passo Cordone, Cartiera di Loreto e Moscufo. E' prevista la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia: la partenza avverrà alle ore 8,30 da Moscufo, l'arrivo dopo 120 Km, sempre a Moscufo, intorno alle 12,30.

Per concludere in bellezza il fine settimana, sempre il 30 Luglio a Moscufo si svolgerà una serata dedicata al Folklore e al ballo internazionale, organizzata dalla Pro Loco di Moscufo, dall'Associazione culturale Santa Teresa e dal Comune di Moscufo. Ad intrattenere gli ospiti saranno, a partire dalle 19,00, il gruppo Ozvenj Hornacka da Straznica-Brno (Repubblica Ceca) e il coro Folk Santa Teresa di Spoltore, con la partecipazione straordinaria degli attori Edivige Consorte e Camillo De Leonardis. Il programma prevede anche una sfilata con costumi tipici dei gruppi al centro storico di Moscufo e uno spettacolo alle ore 21,30 presso il Bivio Casone.



27/07/2006 9.55