Ad agosto "Al dolce vento dei fiati" al teatro Vittoria di Ortona

L' associazione “Playing Brass School” ha organizzato dal 19 agosto

la 7° edizione del Festival internazionale “Al dolce

vento dei fiati”.

La manifestazione prevede otto incontri che si concluderanno il 31 agosto con un recital teatral-musicale che vedrà la partecipazione straordinaria di Paola

Gasmann e Milo Vallone.

Tutti gli spettacoli si terranno presso il Teatro “Vittoria” di Ortona

con inizio alle 21,30.



IL PROGRAMMA



19 AGOSTO

ROMAN DIXIELAND FEW STARS



20 AGOSTO

STRAUSS KONZERT



22 AGOSTO

DUO SACCONE-DE VINCO

Viaggio intorno al tango



23 AGOSTO

CORELLI CHAMBER ORCHESTRA



26 AGOSTO

ENSEMBLE “HESPERION”



27 AGOSTO

IN CANTO D'AMORE

Antiche Arie della Terra di Napoli

da Partenope ai nostri giorni



30 AGOSTO

Dr. OTTOSAX



31 AGOSTO

MILO VALLONE in UN ATELIER CULTURALE: IL CENACOLO MICHETTIANO di DAVIDE CAVUTI con la partecipazione straordinaria di PAOLA GASSMAN e con I SOLISTI MUTEART



26/07/2006 8.21