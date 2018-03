Gli appuntamenti dell'estate di Castel Di Sangro

CASTEL DI SANGRO. Finalmente decolla l’estate castellana 2006. E’ stato presentato nella sala consiliare del Comune “ Teofilo Patini” il tabellone degli appuntamenti estivi che interesserà un ampio periodo di proposte dal 30 luglio al 3 settembre. Si apre una nuova era di concertazione e pianificazione tra gli amministratori locali ed il direttivo della proloco.

Determinante per l'ideazione del cartellone è stata la partecipazione delle associazioni locali che hanno dato la totale disponibilità per arricchire l'offerta delle proposte; tra queste: l'Archeoclub; No man's land; l'Atam; Gino Buonandi Alto Sangro; l'Advis; Pescasportivi castel di sangro e Pandora. Il cartellone infatti è nutrito di appuntamenti che spaziano tra: teatro, musica, gastronomia, intrattenimento, competizioni sportive, artigianato locale, moda ed una pregevole considerazione verso i bambini.Secondo ilvicesindaco Angelo Caruso:«è stata questa articolazione nei vari campi la strategia della buona ideazione di questo cartellone», mentre per Cinzia Giampaolo, presidnete proloco:«è stato fondamentale il coinvolgimento dei commercianti e del supporto dato dalla provincia di L'Aquila per alcune manifestazioni culturali».Il 4 agosto l'evento centrale allo stadio “Patini” con il concerto del longevo gruppo dei “Pooh” per l'unica data scelta in Abruzzo e sempre nella stessa giornata una inedita “notte bianca”.Si continua con intrattenimento, cinema, gastronomia e la musica, aspettando l'alba del giorno dopo.Sempre in auge la regata in maschera sul fiume sangro per il giorno di ferragosto che approda alla 22^ edizione e la festa patronale di San Rufo il 27 agosto che per l'occasione ospiterà il cantante Fausto Leali.Caposaldo di fine agosto il “september fest” dal 30 al 3 settembre che quest'anno vedrà le telecamere si Sky Cult per una diretta in studio con la bellissima Giulia Fogliari, eletta miss. universo 2006.Di seguito l'intero cartellone delle manifestazioni :- dal 30 luglio al 3 agosto: Deimos – corso intensivo di tecnica e informatica musicale al Teatro Tosti;- 1 agosto: Mimmo Locasciulli trio con Greg Chen – Teatro Tosti ore 21,30;- 3 agosto: Mr. Rock “ a good day” tour 2006 – parco antistante stadio ore 20,00;- 4 agosto: “La pasticciata” – animazione per bambini – villa comunale ore 10,00 – “Pooh” in concerto ore 21,30 Stadio Teofilo Patini – ore 24,00 Notte Bianca .aspettando l'alba:- 5 agosto: motocross – gare motard in notturna – P.le terminal bus ore 21,30;- 6 agosto: partita della solidarietà stadio Patini ore 16,00 – Scuola danzante a cura della Scuola di Ballo “Dancing Club” – Orchestra spettacolo “Dino Bucciante” – P.za Plebiscito ore 22,00;- 7 agosto: Castel di Sangro in murales via porta Napoli ore 15,30 – ritmi gitanti palazzo del principe ore 21,30 – platus festival di sarsina Molise spettacoli c/o convento della Maddalena ore 21,15;- 8 agosto: “I gonfiabili” animazione per bambini p.za Plebiscito mattina/pomeriggio – quartetto di sassofoni convento della Maddalena ore 21,30;- 9 agosto: spettacolo teatrale “Non tutti i ladri vengono per nuocere” Teatro Tosti ore 21,30;- 10 agosto: “I gonfiabili” animazione per bambini convento della Maddalena ore 10,00 – serata musicale con Alessio e Giampaolo p.za VII novembre ore 21,30;- 11 agosto: Trial II memorial G. Catullo P.le terminal bus ore 21,30 – teatro stabile di Calabria convento della Maddalena ore 21,15;- 12 agosto: 14^ sagra cazzarielle e fasciole con serata musicale p.za VII novembre ore 19,00- discanto musica etnica;- 13 agosto: gara Pierini laghetto pesca sportivi ore 09,00 - 10^ pedalata ecologica partenza p.za plebiscito ore 09,00 – 1^ rassegna cori follkloristici “G.Buonandi” p.za Plebiscito ore 21,00 – Gruppo storico con sfilata “Certame di Popoli” convento della Maddalena ore 21,30;- 14 agosto: Balletto russo “I cosacchi dei Don” p.za Plebiscito ore 22,00;- 15 agosto: 22^ regata in maschera sul fiume sangro P.le bowling ore 15,00 – Cento per cento live con cabaret “Le sabbie mobili” – estrazione biglietti lotteria p.za Plebiscito ore 21,30;- 16 agosto: festa patronale San Rocco a Roccacinquemiglia – Il persiano convento della Maddalena ore 21,15;- 17 agosto: sfilata di moda p.za Plebiscito ore 21,30 – concerto organistico Basilica S:Maria Assunta ore 21,00;- 18 agosto: gruppo musicale messicano “I mariachi” p.za Plebiscito ore 22,00;- 19 agosto: jazz and wine p.za Plebiscito ore 19,00;- 20 agosto: 900 big band p.za Plebiscito ore 22,00 – rassegna cori polifonici ore 21,30 convento della Maddalena;- 21 agosto: i percorsi del gusto vie del centro storico ore 16,00 – concerto di musica classica ore 21,30 sopportico palazzo del leone – La via per le stelle lettura astrologica e mitologica zona alta civita ore 22,30;- 22 agosto: “I cimarosa” in concerto repertorio canzoni napoletane p.za Plebiscito ore 22,00;- 23 agosto: strade e vicoli del borgo antico, musica popolare e drammatizzazione di testi dialettali ore 21,30 sopportico palazzo del leone – Mercatino dei prodotti tipici artigianali p.za Plebiscito ore 15,00;- 24 agosto: Pagus in concerto Teatro Tosti ore 21,30;- 25 agosto: serata musicale “Roller Play” p.za VII novembre ore 21,30;- 26 agosto: gara di bllo con intrattenimento musicale con D.J. Felix p.za VII novembre ore 21,30;- 27 agosto: festa patronale San Rufo – Gara di motocross regionale ed interregionale Memorial “E. Legge” Crossodromo Colle Teste ore 15,00 – Fausto Leali in concerto p.za Plebiscito ore 22,00; - fuochi pirotecnici P.le terminal bus ore 24,00;- 28 agosto: “canzoniere crepuscolare” Innamorato dell'infinito Mauro Petrarca e C. Pavoni – Teatro Toti ore 21,30;- Dal 30 agosto al 3 settembre “september fest” – Piazzale antistante stadio ore 20,00;- 30 agosto: “I Collage” p.za Plebiscito ore 21,00;- 31 agosto: schiuma party dance;- 1 settembre ore 23,00 Musical live con la combriccola – ore 01,30 “I Cohors Hip – Hop;- 2 settembre ore 23,00 musica live con i NOFLYZORNE – ore 00,30 Dance con Silvia Toples D.J.;- 3 settembre: ore 21,00 musica live dei Farias – estrazioni biglietti lotteria ore 23,30 – Dance in compagnia con D.J. Francesco Cavuoto.F.F. 21/07/2006 8.42