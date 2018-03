Atri, Montefino e Cermignano: le passeggiate turistiche eco-sostenibili

“Sunshine- passeggiate di turismo eco-sostenibile”. La comunità montana di Cermignano ha presentato ieri l'iniziativa.

Il presidente Sandro Sierri ha detto:«si tratta di percorsi guidati tra le bellezze della nostra zona. E' un modo per far si che i turisti possano conoscere meglio le nostre terre, le nostre bellezze storiche e culturali ,le nostre tradizioni eno-gastronomiche e soprattutto la bellezza e la varietà del nostro paesaggio immerso nel verde».



Gli itinerari guidati che la Comunità montana propone sono tre:

- il primo riguarda la cittadina di Atri con una visita guidata alla riserva naturale dei calanchi e una cena in un agriturismo locale.



- Il secondo si dispiegherà tra Montefino e Arsita con visite al centro storico di Montefino e al vecchio mulino di Arsita con cena in Agriturismo per concludere la giornata.



-Il terzo itinerario abbraccerà i comuni di Cermignano e Penna S. Andrea con una visita presso l'azienda vinicola “Cerulli Spinozzi”, una mostra mercato di prodotti tipici presso la sede della comunità montana, una visita guidata alla riserva naturale di Castel Cerreto ed infine la cena in agriturismo.

Il primo appuntamento con questa manifestazione sarà il 18 luglio ad Atri , a seguire il 19 a Montefino e il 20 a Cermignano. Naturalmente queste visite saranno ripetute per tutta l'estate , di seguito riportiamo il programma completo:



Atri 18, 25 Luglio; 1,8,22,29 Agosto

Montefino 19,26 Luglio; 9,23,30 Agosto

Cermignano 20,27 Luglio; 10,24,31 Agosto



L'organizzazione metterà disposizione di coloro che volessero partecipare, dei bus navette con partenza da Roseto e Pineto, Il costo per ogni singola escursione è di 12 Euro, che vanno a coprire il costo dei pasti negli agriturismi, mentre la visita guidata e il trasporto sono gratuiti, per prenotazioni ed informazioni si possono chiamare i numeri : 0861/66267 o 08617667222



18/07/2006 7.40