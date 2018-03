Scoppito. La sagra del tartufo per valorizzare ed "esportare" il territorio

SCOPPITO. Si ripete anche quest’anno, nell’affascinante scenario di “San Bartolomeo”, l’appuntamento estivo con la “XIV SAGRA DEL TERTUFO”, che avrà luogo nei giorni 20-21-22-23-24 luglio.

«L'iniziativa», spiegano gli organizzatori, «intende a valorizzare la risorsa principale della nostra terra: la natura, intesa come patrimonio comune da salvaguardare e promuovere sempre di più. In questa sagra le nostre principali tradizioni si sposano con la gastronomia, legata ai prodotti tipici ormai richiesti a livelli Regionali, Nazionali e Internazionali. Promuovere i prodotti della nostra terra rappresenta un importante passo avanti nella strada verso un maggiore sviluppo, anche in senso turistico, delle zone e dell'intera Regione».

E' fondamentale, secondo gli organizzatori, che un'iniziativa come la SAGRA del TARTUFO sia considerata valido strumento ed occasione d'incontro, di confronto, di coinvolgimento di tutte le forze presenti e attive e di valorizzazione d'opportunità comuni.



PROGRAMMA:



20/7 ORE 16.00 Inaugurazione ed esposizione del programma da parte del presidente;

ORE 17.00 Apertura mostra fotografica di foto antiche e di

ricette culinarie a base di tartufo;

ORE 18.00 Apertura stand gastronomici con piatti tipici della

zona a base di tartufo;

ORE 21.00 Musica e balli fino a notte inoltrata.

21/7 ORE 16.30 Tavola rotonda con esperti di coltivazione,

raccolta e utilizzo del tartufo;

ORE 18.00 Apertura stand gastronomici con piatti tipici della

zona a base di tartufo;

ORE 21.00 Musica dal vivo e balli liscio e latino americano

fino a notte inoltrata.

22/7 ORE 15.00 Partenza corsa ciclistica percorrente le strade

delle varie frazioni del comune di Scoppito;

ORE 17.30 Premiazione dei vincitori della corsa ciclistica;

ORE 18.00 Apertura stand gastronomici con piatti tipici della

zona a base di tartufo;

ORE 21.00 Musica dal vivo e balli liscio e latino americano

fino a notte inoltrata.

23/7 ORE 15.00 Raduno moto d'epoca presso il piazzale antistante la Chiesa di San Bartolomeo di Scoppito;

ORE 16.00 Partenza della sfilata di moto d'epoca lungo le

strade delle varie frazioni;

ORE 18.30 Ritorno per la premiazione nel piazzale della

chiesa;

ORE 19.00 Apertura stand gastronomici con piatti tipici della

zona a base di tartufo;

ORE 21.00 Musica dal vivo e balli liscio e latino americano

fino a notte inoltrata.

24/7 ORE 18.00 Apertura stand gastronomici con piatti tipici della

zona a base di tartufo;

ORE 21.00 Musica dal vivo e balli liscio e latino americano

fino a notte inoltrata;

ORE 23.00 Distribuzione gratuita di pizze fritte a tutti i

presenti e discorso di chiusura del presidente

della manifestazione.



17/07/2006 15.52