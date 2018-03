Gli appuntamenti dell’estate a Rocca San Giovanni

ROCCA SAN GIOVANNI (Ch). Torna l’Estate roccolana. Anche quest’anno la tradizionale “Estate” si presenta ricca, frutto di un’intensa e appassionata ricerca, da parte degli organizzatori, della migliore offerta da destinare ai cittadini e ai turisti che soggiornano nel centro frentano.

Un cartellone articolato in più di 40 giorni, durante i quali si alternano eventi di musica rock, pop, jazz, folcloristica e classica, sport, spettacoli teatrali, di danza e di poesia, musical, serate di discoteca, gastronomiche, serate dedicate al cinema.

Il tutto è stato pensato per soddisfare grandi e piccoli, appassionati e persone alla ricerca di una serata di sano intrattenimento. Gli spettacoli si svolgeranno in diverse e suggestive location, dal centro storico alla Pinetina di Vallevò, immersi nella natura. Anche quest'anno, inoltre, l'estate sarà caratterizzata dalla presenza della comunità di Chaingy, cittadina francese gemellata con Rocca.



«Uno degli appuntamenti caratterizzanti il cartellone», spiega il sindaco Giovanni Di rito, «è senza dubbio la quarta edizione di Rocca San Giovanni in jazz, in programma dal 18 al 20 agosto, ormai diventato un punto di riferimento per gli amanti del genere. Artisti di spicco si esibiranno nel suggestivo Largo Lentisco, tra i ritmi e le melodie della musica “nera”».



«Altro appuntamento di prestigio», aggiunge l'assessore Mauro Caravaggio, «è la prima edizione della Rassegna cinematografica frentana, un concorso cinematografico dedicato ai giovani autori, prevista per il 12 agosto. Numerose le personalità del settore che interverranno nell'arco della giornata, caratterizzata da una rassegna di cortometraggi e l'allestimento di un vero set cinematografico per una dimostrazione».



