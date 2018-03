"Arrivano i cuccioli", i pupazzi di Rai Due a L’Aquila

Mercoledì prossimo a L'aquila, i conosciutissimi Cuccioli, che con il loro cartone animato su RaiDue tengono incollati al video miriadi di bambini, saranno al Teatro San Filippo. L'appuntamento è per le ore 18:30, e non fatichiamo ad immaginare l'entusiasmo che i loro beniamini susciteranno nei bambini con il loro spettacolo “Arrivano i Cuccioli”.

Anche perché saranno proprio i bambini ad essere parte integrante della storia che i due attori, Sergio e Francesco Manfio porteranno in scena.



UNA BACCHETTA MAGICA CHE NON FUNZIONA



I due attori, il Capi e l'Assistente, si ritroveranno a dover aiutare il povero lupo della favola di Cappuccetto Rosso. Come sempre in questa come nelle loro precedenti avventure televisive saranno aiutati dagli splendidi pupazzi ideati e realizzati dal gruppo Alcuni, già conosciuti ai bambini grazie alla loro serie in tecnica mista “Eppur si muove”, ma ecco la storia.

Lui, il lupo, stanco di fare sempre la parte del cattivo si rivolge al Capi ed all'Assistente per risolvere il suo problema. I due disegnatori aiutati anche da un potente mago lo trasformeranno in una rana, che, come tradizione vuole incontrerà una principessa. Il solito Sergio, pasticcione come sempre però, causa un fraintendimento disegnerà una racchetta, invece di una bacchetta per il mago, che andrà su tutte le furie, rifiutandosi di aiutare il povero lupo. A questo punto, con il futuro del povero lupo in pericolo, i bambini dovranno darsi da fare per assicurare a tutti i personaggi della storia il finale delle fiabe, il “ e vissero tutti felici e contenti.”.



TUTTI INSIEME PER AIUTARE IL LUPO!



Canti balli recite da parte dei giovanissimi spettatori sono infatti parte integrante dello spettacolo. L'aspetto ludico e l'interattività sono elementi essenziali della rappresentazione. L'appuntamento, che si inserisce nella rassegna “Platea Ragazzi 2006”, organizzata dal Teatro Stabile d'Innovazione L'Uovo, fa parte del Tour estivo del Gruppo Alcuni, che ha terminato di registrare le puntate per la TV il 14 giugno. La troupe percorrerà l'Italia, ed attendendo che ricominci la prossima stagione televisiva allieterà i più giovani esibendosi in piazze, parchi, e come nel caso aquilano, in teatri.

I bambini avranno allora la possibilità di conoscere e vedere dal vivo i loro beniamini. Il tour, al quale ha collaborato anche Oviesse ha debuttato in Calabria, a Lamezia Terme il 22 giugno scorso, eporterà gli attori ed i loro amici pupazzi a visitare dieci regioni d'Italia, con quindici spettacoli . Ultima data a Cles, in Trentino, il 29 agosto. Appuntamento quindi per mercoledì 19 luglio, a l'Aquila, teatro San Filippo alle 18:30 ( costo del biglietto 4 euro)





Alessio De Laurentiis 14/07/2006 9.53