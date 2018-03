L'estate di Roseto degli Abruzzi inizia con Nanni Moretti

Un mix tra cultura e divertimento, facendo attenzione alla casse dell'Ente e alle esigenze di cittadini e turisti.Questa la filosofia del cartellone delle manifestazioni estive che lunedì scorso è stato presentato in conferenza stampa dai neo Assessori Perletta (Turismo) e Di Girolamo( Cultura) e dal Sindaco Di Bonaventura.«In programma ci sono almeno centro spettacoli non solo a Roseto ma anche nelle frazioni – ha sottolineato l'Assessore Di Girolamo- e sono tanti gli appuntamenti qualificanti sotto il profilo culturale».Gli eventi che richiamano il maggior numero di appassionati sono due appuntamenti ormai storici dell'estate rosetana: “Roseto Opera Prima” e la “Mostra Regionale dei Vini Tipici di Montepagano”.La rassegna cinematografica dedicata ai registi esordienti e, curata come di consueto da Tonino Valeri , propone sette film in concorso e due appuntamenti speciali.L'apertura, sabato 15 luglio, è affidata ad un grande genio del cinema contemporaneo, Nanni Moretti che naturalmente presenterà al pubblico del cinema all'aperto della Villa Comunale l'ultimo lavoro “Il Caimano”.Per la sua carriera e per il grande talento non solo nella Regia, la Città di Roseto lo premierà con la Rosa d'oro.Seguiranno il 16 Notte prima degli esami di Fausto Brizzi , il 17 Onde di Francesco Fei, il 18 Anche libero va bene di Kim Rossi Stuart, 19/ Mater Natura di Massimo Andrei, il 20 Sopra e sotto il ponte di Alberto Bassetti, il 21 Sangue di Libero De Rienzo, il 22 E il vento fa il suo giro di Giorgio Diritti. Evento speciale per la chiusura il 23 luglio con La guerra di Mario di Antonio Capuano (– Rosa d'oro all'autore).Festeggia 35 anni la Mostra Regionale dei Vini Tipici di Montepagano, in programma da mercoledì 2 a sabato 5 agosto. Vini, gastronomia, prodotti tipici ed un convegno interamente dedicato alla DOCG Colline Teramane animeranno le serate nel Vecchio Borgo che per l'occasione riapre cantine e fondaci in disuso.Nel carnet delle manifestazioni si trovano inoltre tanti appuntamenti per i piccini come il Teatro del Mare ( 1 e 2 agosto) con spettacoli e animazione di strada sul lungomare Celommi e “Nuvole” 16° edizione di Teatro per ragazzi. L'appuntamento è come sempre nel parco della Villa Comunale dal 3 al 5 agosto. Tra gli appuntamenti musicali si segnala la 6° edizione del Festival della Solidarietà dal 14 al 15 luglio. La prima serata propone un tributo a Fabrizio De Andrè con Antonello Persico e gli Arbor. La seconda serata è dedicata a Rino Gaetano con il concerto di Luca Mongia e Osvaldo Bianchi.Dal 28 al 30 luglio 10” edizione di Soundlabs Festival. Tra gli ospiti gli Afterhours, Meganoidi, Assalti Frontali e Baustelle.Tra i numerosi appuntamenti anche il teatro dialettale nelle frazioni e la rassegna provinciale di teatro comico e cabaret dal 17 al 19 agosto.11/07/2006 12.43