"Un mondo scomparso": il libro di Egeo Marsilii

Venerdì 14 luglio, alle ore 18,30 presso l'auditorium del Museo d'Arte Moderna “Vittoria Colonna” situato in Piazza I°Maggio a Pescara, sarà presentato il libro “Un mondo scomparso” scritto da Egeo Marsilii, edito da Dagherrotipo libri (settore editoriale dell'Associazione Culturale Dagherrotipo che gestisce il Museo Moder- Museo Abruzzese della Fotografia) e distribuito nelle librerie da Messaggero Distribuzione srl.



L'autore, Egeo Marsilii, è nato a San Benedetto dei Marsi nel 1936, nel 1938 la famiglia si trasferisce a Pescara. La sua preparazione scolastica si limita agli studi elementari, anche perché nell'immediato dopoguerra moltissime famiglie italiane furono costrette ad avviare al lavoro i figli in tenera età.

In quel periodo il padre apre una piccola bottega artigiana dove Egeo ragazzino impara i primi rudimenti del mestiere.

A ventitre anni si rende autonomo dal padre e sviluppa la sua innata creatività dapprima sul piano artistico-artigianale, poi inizia un percorso di produzione industriale che lo ha portato oggi ad essere in posizione di leader in un settore particolarmente specializzato e delicato dell'industria metalmeccanica.



Il libro “Un mondo scomparso” è una raccolta di racconti concepiti in uno stile personale e spontaneo che trascende la vicenda autobiografica, dipingendo a forti tinte un affresco della realtà pescarese degli anni Cinquanta. “I racconti di Egeo ci appartengono, come ci appartengono le sue riflessioni, i suoi sogni, le sue sofferenze, le sue consapevolezze.”



Con l'edizione di “Un mondo scomparso”, Dagherrotipo libri inaugura una nuova collana denominata “oggetti d'affezione”, diretta da Paolo Dell'Elce, che integra, aprendosi alla Narrativa e alla Poesia, le precedenti esperienze editoriali nel settore della Fotografia d'arte.



Alla presentazione, organizzata dall'Associazione Culturale Dagherrotipo, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, interverranno: l'assessore Adelchi De Collibus, lo scrittore Mario De Benedictis, il responsabile editoriale di Dagherrotipo libri Paolo Dell'Elce, l'autore Egeo Marsilii.



Nicola Flacco leggerà alcuni brani tratti dal libro “Un mondo scomparso”



10/07/2006 12.09