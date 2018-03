L'Associazione culturale Nuovi Orizzonti per la Provincia di Teramo, il Coordinamento provinciale di Forza Italia di Teramo e la Nuova Editrice Teramo, hanno organizzato per sabato 15 luglio 2006, alle ore 18:30, presso la Sala convegni dell' Hotel Europa (Lungomare Zara, 57) in Giulianova (Te), un incontro pubblico con l'onorevole Fabrizio Cicchitto, vice coordinatore nazionale vicario di Forza Italia.

Nell'occasione verrà presentato il suo ultimo libro “L'Uso Politico della Giustizia”.

Interverranno l'autore, il coordinatore provinciale di Forza Italia e Consigliere regionale Paolo Tancredi, Giuseppe Lisciani e Arturo Diaconale.

Tutti gli Organi d'informazione sono invitati a partecipare.



08/07/2006 10.26