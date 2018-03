Quattro giorni per la ''Festa del vino''

TOLLO. Fritture di pesce, sagne e fagioli, rigatoni e gnocchi agli scampi, maccheroni a lu carratore e tante prelibatezze in piazza da giovedì 20 a domenica 23 luglio. In programma anche il concorso ''Artisti del vino'' e un'area giochi per bambini

Sagne e fagioli, maccheroni a lu carratore, zuppa di farro, rigatoni agli scampi, coniglio alla cacciatora, frittura di pesce, pizz' e foje, pallotte cacio e uova, peperoni, baccalà, pizza cima, tutte pietanze che faranno da corona all'insuperabile vino locale, conosciuto ormai in tutto il mondo : basta lasciar parlare il menu per motivare il palato e programmare una visita a Tollo (Chieti), dove da giovedì 20 a domenica 23 luglio prossimi, nelle ore serali a partire dalle 20, tornerà la "Festa del vino".

E' ormai un appuntamento tradizionale che richiama migliaia di persone in piazza della Liberazione, dove saranno allestiti sei stand gastronomici, grazie all'impegno del "Comitato feste e tradizioni tollesi", presieduto da Lucio Pellegrini, e alla collaborazione dei produttori locali. La manifestazione ha il patrocinio dell'Amministrazione comunale e della Provincia di Chieti.

Nei sei stand enogastronomici sarà inoltre possibile degustare lasagne al forno, risotto alla marinara, gnocchi agli scampi, coda di rospo al forno, peperoni arrosto e pizza cima, ma anche i meno tradizionali arrosticini, hot dog, patatine fritte, nonché i dolci tipici locali, accompagnati da vini prestigiosi. Non mancheranno musica e altre occasioni di intrattenimento.



Venerdì 21 luglio ci sarà anche il concorso "Artisti del vino" riservato ai vini rigorosamente "caserecci" prodotti dai coltivatori tollesi. Una qualificata giuria provvederà alla degustazione e alla premiazione dei migliori artisti del vino di Tollo.

Sabato 22 e domenica 23 luglio ci sarà un'area destinata ai bambini, chiamata "La città delle fiabe", dove i più piccoli potranno divertirsi gratuitamente con giochi, gonfiabili e momenti di animazione.



06/07/2006 23.52