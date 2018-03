Summer Festival: gli appuntamenti di quest’anno

TERAMO. Presentata la seconda edizione. Gli appuntamenti: The Wailers a Sant’Egidio, Toots Thielemans a Castelbasso, Battiato a Pineto, Goran Bregovic a Civitella.

Sono quattro i grandi eventi della seconda edizione del Summer Festival. Quattro concerti da non perdere, confezionati dalla Provincia di Teramo in un'unica rassegna estiva.

La manifestazione, quest'anno, si avvale della collaborazione dei Comuni di Civitella del Tronto, Sant'Egidio, Pineto e dell'Associazione “Amici per Castelbasso”.

L'organizzazione tecnica è stata affidata ancora una volta all'associazione Musica e Parole ed a Service Time.

Il cartellone del Summer Festival propone 4 serate d'eccezione con The Wailers, Toots Thielemans Quartet, Franco Battiato e Goran Bregovic, ed è stato illustrato questa mattina in conferenza stampa dall'assessore alla Cultura Rosanna Di Liberatore e dell'assessore al Turismo Orazio Di Marcello.

All'incontro con i giornalisti erano presenti, tra gli altri, anche Filippo D'Agostino (assessore alle Manifestazioni di Pineto), Francesco Monti (assessore alla Cultura di Sant'Egidio) e Gianni Neri (assessore alla Cultura di Civitella).

«Puntiamo molto su questa rassegna – ha commentato l'assessore alla Cultura Rosanna Di Liberatore – e siamo sicuri che si confermerà come uno degli eventi di punta dell'estate in provincia di Teramo. Si tratta infatti di appuntamenti con musicisti eccezionali, che di solito sono abituati ad esibirsi nelle grandi città. Siamo orgogliosi di poter offrire questa opportunità a condizioni particolarmente vantaggiose, dati i costi elevati che per simili eventi si dovrebbero sopportare se non ci fosse l'intervento della Provincia e di altri enti».



L'11 luglio, a Sant'Egidio, è in programma il concerto di The Wailers, lo storico gruppo di Bob Marley. Il notevole successo riscosso dalla band anche nelle recenti esibizioni in Europa è un fatto che non passa sotto silenzio e che, in modo emblematico, testimonia l'influenza della musica creata da Bob Marley e da Aston “Familyman” Barrett (quest'ultimo ancora alla guida della band).



Il 22 luglio, a Castelbasso, sarà invece la volta del quartetto di Toots Thielemans. Il musicista, che ha superato il traguardo degli 80 anni, è una vera icona della musica se non altro perché vanta nel suo curriculum collaborazioni con alcune leggende del jazz quali Ella Fitzgerald, Bill Evans, Jaco Pastorius, Natalie Cole, Pat Metheny e via discorrendo.



Molto atteso il concerto di Franco Battiato, a Pineto il 30 luglio. L'artista siciliano, dopo il successo ottenuto a Civitella lo scorso anno nella prima edizione del Summer Festival, torna ad esibirsi in provincia di Teramo anche per la seconda edizione della manifestazione. Questa volta, però, non si presenterà da solo ma sarà accompagnato da una formazione orchestrale (l'Orchestra regionale toscana) composta da ben 50 elementi.



La chiusura del Summer Festival è affidata a Goran Bregovic, il 14 agosto alla Fortezza di Civitella del Tronto. Di indiscutibile fascino la sua musica, che affonda le radici nelle tradizioni dei Balcani (di cui l'artista è originario) ma non dimentica la contemporaneità. Un'orchestra d'archi dai “ritmi indiavolati” e le “voci gravi” del coro maschile, come si legge nella presentazione, fanno da cornice a melodie uniche.



Da sottolineare che questa è la terza delle grandi rassegne organizzate dalla Provincia di Teramo. Della scorsa estate, infatti, la prima edizione del Summer Festival con artisti del calibro di Paolo Rossi, Serena Dandini, Neri Marcorè e, come detto, lo stesso Battiato. Al festival estivo è poi seguita una rassegna invernale con le straordinarie esibizioni di Lou Reed, Marco Paolini, la P.F.M. e Capossela.





GLI APPUNTAMENTI



- THE WAILERS in “We remember Bob Marley”

MARTEDI 11 LUGLIO - S. EGIDIO ALLA VIBRATA – PIAZZA EUROPA (detta Piazza Vecchia)

Posto unico €12,50



- TOOTS THIELEMANS quartet Castelbasso meets Summer Festival

SABATO 22 LUGLIO - CASTELBASSO – Posto unico €18,00 + d.p. €2,00



- FRANCO BATTIATO con l'Orchestra Regionale Toscana

DOMENICA 30 LUGLIO - PINETO – STADIO

Posto unico €27,00 + d.p. €3,00



- GORAN BREGOVIC and weddings and funerals band

“tales and songs from weddings and funerals”

LUNEDI 14 AGOSTO - CIVITELLA DEL TRONTO – FORTEZZA BORBONICA

Posto unico €20,00 + d.p. €2,00



05/07/2006 18.25