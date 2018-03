La ''Bellestate 2006'' ad Arielli

Arriva il "Bibliobus", biblioteca all'aperto per bambini e ragazzi - che si fermerà oggi, mercoledì 5 luglio, alle ore 16 presso la piazzetta antistante la chiesa della Madonna delle Grazie (a Colle Madonna) -, e parte ad Arielli (Chieti) la "Bellestate ariellese 2006", cartellone di appuntamenti che dureranno fino al 18 agosto.

Le manifestazioni, organizzate e promosse dal Comune insieme all'Associazione "Proloco Arielli" con il patrocinio della Provincia di Chieti, accompagneranno cittadini e turisti con musica, teatro dialettale e spettacoli per ragazzi, accanto a iniziative a carattere sociale per giovani e anziani.

Già da questa settimana, infatti, è cominciata la colonia marina per bambini e ragazzi a Ortona, che durerà fino al 29 luglio.



Dal 17 al 29 luglio ci saranno le cure termali per anziani a Caramanico Terme.

Il primo appuntamento con la musica è per venerdì 21 luglio, alle ore 21.15, con una serata danzante presso il Parco comunale "4 stagioni". Il 28 luglio, alla stessa ora, la piazzetta adiacente la chiesa Madonna delle Grazie ospiterà la rappresentazione teatrale dialettale "Da sanda Bbastijene a sanda Lucjje", della compagnia "Teatro del Krak" di Ortona.



Il 30 luglio, alle ore 21.30 presso l'ex chiesa di San Nicola (centro polivalente), si svolgerà un concorso nazionale di prosa dialettale umoristica.



Il 31 luglio, alle 21.15, nella piazzetta adiacente la chiesa Madonna delle Grazie, l'associazione culturale "Il Teatro di Plinio" di Orsogna rappresenterà la commedia dialettale "Parapatteppace".

Ancora teatro in vernacolo il 4 agosto, alle 21.15 in piazza Crognali, con "Zi Pasquine lu magare", commedia interpretata dall'associazione culturale "Che vuoi che sia" di Torrevecchia Teatina.

Spazio a bambini e ragazzi il 7 agosto (ore 19), con una caccia al tesoro tra via San Nicola e largo Merli, nel centro storico del paese.



Una manifestazione a cura dell'Unione dei Comuni della Marrucina e della Provincia di Chieti si svolgerà l'11 agosto.



Il 13 e 14 agosto torneranno i festeggiamenti civili e religiosi in onore della Madonna delle Grazie e di San Rocco.

Ultimo appuntamento il 18 agosto, alle ore 18 presso l'isola pedonale di via Roma, dove si svolgerà uno spettacolo di animazione per bambini con i clown "Rimorchio & Prezzemolo".



05/07/2006 10.52