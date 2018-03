Musica e giovani: il convegno alla D'Annunzio al debutto del Festivalbar

L'Università a braccetto con il Festivalbar.

Nel giorno di partenza della manifestazione tanto attesa a Chieti, l' Università d'Annunzio di Chieti e Pescara ospita, nell'Auditorium del Campus di Madonna delle Piane, il patron della più importante manifestazione canora italiana targata Mediaset, Andrea Salvetti.

La d'Annunzio infatti ha organizzato per il 6 luglio, alle ore 11.00, un evento sul tema “I giovani e il mondo della musica” sul quale Salvetti terrà una relazione dedicata alla comunità accademica e a quanti vorranno intervenire.

Partecipano all'incontro il Rettore dell'Ateneo, Franco Cuccurullo e il preside della Facoltà di Scienze Sociali, Ezio Sciarra.



«L'iniziativa», spiega Cuccurullo, «è testimone dell'attenzione che l'Università “G. d'Annunzio” presta da sempre alle varie espressioni della cultura e dell'arte nella molteplicità e nella diversità dei loro linguaggi. Ritengo che un evento come il Festivalbar,attraverso il suo forte messaggio mediatico, rappresenti un momento importante per la socialità e per l'espressione delle trasformazioni culturali».



04/07/2006 10.59