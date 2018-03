Le ceramiche di Ivano Pardi in mostra

Le ceramiche dell'artista Ivano Pardi di di Castelli (Teramo) saranno di scena nella splendida cornice del palazzo cinquecentesco dei duchi Caetani a Cisterna di Latina, dal 8 luglio 2006 in una mostra personale intitolata "Materia e visioni".

L'evento ,patrocinato dal comune d Cisterna di Latina, è stato organizzato in collaborazione con l'associazione arti visive La Mimosa. Curatore Roberto Durigon, intervento critico della dottoressa Azzurra Piattella.

Ivano Pardi , diplomato all'accademia di belle arti dell'aquila, è uno dei più affermati artisti della ceramica castellana, accanto a una produzione di tipo tradizionale ha recentemente intrapreso una ricerca verso forme e materiali di gusto contemporaneo raggiungendo livelli di altissimo lirismo.Pardi opera a Castelli nei stessi locali che furono della famiglia Pompei.

Marianna Pardi scrive: «Ci si trova immersi in un turbine di emozioni, strazianti quanto appaganti. Una personalità sensibile come quella dell'uomo-artsta Ivano, non poteva non essere toccata dalle tristi vicende coeve, così nelle sue opere troviamo testimonianza diretta della sua sofferenza».

29/06/2006 8.56